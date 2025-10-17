Меню
«Рыба замороженная» или любовь на пределе: за какие экранные пары зрители болеют больше всего во 2 сезоне «Ронина»

17 октября 2025 12:48
Кадр из сериала «Ронин»

Кинокомпания провела интересный опрос и выявила победителя.

На ТВ-3 стартовал второй сезон «Ронина» — того самого сурового, но человечного сериала, где по снегу Сибири ходят не только преступники, но и чувства, обжигающие сильнее морозов.

Иван Доронин снова возвращается в Медвежье, и вместе с ним — старые страхи, долги, враги… и, конечно, женщины, без которых не бывает ни боли, ни надежды.

Но пока одни зрители ждут новых перестрелок и погонь, другие обсуждают вовсе не криминальные интриги, а любовные. И страсти здесь ничуть не тише, чем в полицейских драмах.

Иван и Алёна — сердце сериала

Главная пара проекта вызывает жаркие споры. Одни зрители признаются: «Иван и Алёна это любовь». Другие — безжалостны: «Алена какая-то рыба замороженная, неинтересная партнёрша».

Но, как бы там ни было, именно их история держит эмоциональную ось всего сезона. Она — женщина, научившаяся ждать, он — человек, который слишком долго был в аду, чтобы сразу позволить себе быть счастливым.

Зоя и Сергей — любовь на обочине войны

Есть и другая пара — Зоя и Сергей. Менее громкая, но более тонкая. В первом сезоне они вызывали сочувствие, во втором — стали символом того, что даже на краю опасности можно выбрать доверие. Комментарии зрителей говорят сами за себя: «Голосую за Зою и Сергея».

Валерий — вечный третий

Был еще вариант Валерий и София, но тут что-то пошло не по плану. Кто-то даже шутит: «Иван и Валерий — лучшая пара». Ведь дружба этих двоих выглядит прочнее многих романов. Их сцены вместе — будто братская любовь в обрамлении пуль и тайников.

Каждый выбирает свою пару. Одни за страсть, другие — за верность. Но все сходятся в одном: «Ронин» — это не просто боевик. Это история о людях, которых жизнь бросает в холод, а они всё равно ищут тепло — даже если найти его можно только в объятиях под выстрелы.

Фото: Кадр из сериала «Ронин»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
