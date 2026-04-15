Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто

15 апреля 2026 07:58
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Режиссера восхитила история.

«Берегись автомобиля» давно и заслуженно считается классикой отечественного кинематографа. В основе сюжета — своего рода советский Робин Гуд за рулём: главный герой забирал средства у состоятельных граждан и передавал их тем, кто остро нуждался. В случае с Юрием Деточкиным помощь направлялась детям-сиротам из детских домов.

Как выяснилось, у этой киноповести существовал реальный прообраз. Во время поездки в Куйбышев Юрий Никулин поведал режиссёру местную историю об одном шофёре из автопарка.

Этот человек отбыл срок по ложному обвинению, а выйдя на свободу, решил свести счёты с бывшими сослуживцами. Он угонял автомобили, сбывал их, а всю выручку относил в детское учреждение. Когда самодеятельного мстителя задержали, ему назначили условное наказание.

«Да ведь это же готовая основа для фильма!» — воскликнул Рязанов, как только услышал эту историю.

Постановщик даже пытался отыскать легендарного героя, но все поиски не увенчались успехом. Более того, похожие истории ходили по разным городам — каждый рассказчик добавлял что-то своё. Так реальный случай превратился в подлинную фольклорную легенду.

Когда Рязанов приступил к работе над сценарием, он ни на миг не усомнился, что роль Деточкина должна достаться именно Никулину. Режиссёр даже назвал персонажа в честь артиста. Однако знаменитый клоун и актёр отказался от предложения: он никак не мог постичь внутренние побуждения этого народного мстителя.

После этого пробы прошли Леонид Куравлёв, Олег Ефремов и другие известные артисты. Но лишь когда перед Рязановым появился Иннокентий Смоктуновский, постановщик осознал: тот самый Деточкин наконец обретён. И последующие годы только подтвердили правоту этого выбора.

Фото: Кадры из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Светлана Левкина
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Читать дальше 14 апреля 2026
Эти скандальные сцены вырезали из «Москвы слезам не верит»: вот где главные героини на самом деле искали мужей Эти скандальные сцены вырезали из «Москвы слезам не верит»: вот где главные героини на самом деле искали мужей Читать дальше 13 апреля 2026
О чем на самом деле поётся в песне из фильма «Генералы песчаных карьеров» русские даже не догадывались: никаких детей в трущобах О чем на самом деле поётся в песне из фильма «Генералы песчаных карьеров» русские даже не догадывались: никаких детей в трущобах Читать дальше 16 апреля 2026
Откуда взялось название «Фиксики» и при чем тут Успенский: хитовый мультик появился неслучайно Откуда взялось название «Фиксики» и при чем тут Успенский: хитовый мультик появился неслучайно Читать дальше 16 апреля 2026
Откуда у Шапокляк взялось имя: у вредной старухи был прототип, о котором никто не догадывался Откуда у Шапокляк взялось имя: у вредной старухи был прототип, о котором никто не догадывался Читать дальше 15 апреля 2026
Помните мальчика Ваню из «Офицеров»? Он дослужился до генерал-лейтенанта — деду в фильме такое не снилось Помните мальчика Ваню из «Офицеров»? Он дослужился до генерал-лейтенанта — деду в фильме такое не снилось Читать дальше 15 апреля 2026
Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Читать дальше 15 апреля 2026
