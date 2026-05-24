Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс»

24 мая 2026 12:00
Кадр из фильма «Жестокий романс»

Работа над лентой велась в нескольких городах.

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», вышедший на экраны в 1984 году, стал одной из самых красивых и горьких картин в советском кино. Снятый по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница», он перенес зрителей в мир дореволюционной России.

Рязанов соединил классическую литературную основу с острым, почти современным звучанием. История Ларисы Огудаловой — красивой бесприданницы, ставшей игрушкой в руках богатых женихов, — раскрывается с удивительной психологической глубиной. Героиня оказывается заложницей не только обстоятельств, но и собственных иллюзий о любви.

При всей народной любви, фильм был холодно встречен критикой. Рязанова упрекали в излишней «оперности», мелодраматизме и отходе от традиций Островского. Однако время расставило все по местам: сегодня «Жестокий романс» считается одной из вершин творчества режиссера.

Сюжет «Жестокого романса»

В провинциальном Бряхимове 1870-х годов проживает обедневшая дворянка Харита Огудалова с тремя дочерями. После кончины супруга женщина активно ищет выгодные партии для своих образованных и талантливых дочерей.

Старшим сестрам удается устроить личную жизнь, хотя их браки сложно назвать гармоничными. Младшая красавица Лариса сталкивается с непреодолимым препятствием — отсутствием приданого. Многочисленные поклонники окружают девушку, но никто не решается на брак без денег.

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Наиболее перспективным кандидатом представляется состоятельный судовладелец Сергей Паратов, чьи пышные ухаживания находят отклик у Ларисы. Однако внезапный отъезд купца рушит надежды героини.

В отчаянии она принимает предложение небогатого чиновника Юлия Карандышева, открыто признавая отсутствие любви.

Неожиданное возвращение Паратова осложняет ситуацию. Хотя купец планирует брак по расчету, известие о предстоящей свадьбе бывшей возлюбленной задевает его самолюбие. Паратов убеждается в чувствах Ларисы и приглашает ее на пароходную прогулку.

Во время этого путешествия героиня узнает о предстоящей женитьбе возлюбленного. На пароходе разворачивается спор между приятелями купца о будущем Ларисы, но прибывший Карандышев навсегда прерывает этот разговор.

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Места съемок «Жестокого романса»

Съёмочная группа «Жестокого романса» выбрала для натурных съёмок несколько живописных локаций. Открывающие кадры показывают панораму Ярославля с Ильинской церковью и Арсенальной башней и сразу погружают зрителя в атмосферу XIX века.

Основное действие разворачивается в Костроме, где сохранилась историческая застройка. Знаменитая беседка Островского стала местом объяснения Ларисы и Карандышева, а сцены у Ипатьевского монастыря добавили драматизма кульминационным моментам. Архитектурный ансамбль Торговых рядов с их арочными галереями создал идеальные декорации для прогулок героев.

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Для отдельных эпизодов режиссёр выбрал Плёс, где съёмки на Соборной горе передали волжский размах. Московские усадьбы в Хамовниках и Мансуровском переулке достоверно воплотили дворянскую среду. А интерьеры были воссозданы художниками «Мосфильма» с исторической точностью.

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Гузеева вспомнила, как на съемках «Жестокого романса» ей знатно доставалось от Гурченко.

Фото: Кадры из фильма «Жестокий романс» (1984)
Светлана Левкина
