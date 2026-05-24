Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс»

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», вышедший на экраны в 1984 году, стал одной из самых красивых и горьких картин в советском кино. Снятый по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница», он перенес зрителей в мир дореволюционной России.

Рязанов соединил классическую литературную основу с острым, почти современным звучанием. История Ларисы Огудаловой — красивой бесприданницы, ставшей игрушкой в руках богатых женихов, — раскрывается с удивительной психологической глубиной. Героиня оказывается заложницей не только обстоятельств, но и собственных иллюзий о любви.

При всей народной любви, фильм был холодно встречен критикой. Рязанова упрекали в излишней «оперности», мелодраматизме и отходе от традиций Островского. Однако время расставило все по местам: сегодня «Жестокий романс» считается одной из вершин творчества режиссера.

Сюжет «Жестокого романса»

В провинциальном Бряхимове 1870-х годов проживает обедневшая дворянка Харита Огудалова с тремя дочерями. После кончины супруга женщина активно ищет выгодные партии для своих образованных и талантливых дочерей.

Старшим сестрам удается устроить личную жизнь, хотя их браки сложно назвать гармоничными. Младшая красавица Лариса сталкивается с непреодолимым препятствием — отсутствием приданого. Многочисленные поклонники окружают девушку, но никто не решается на брак без денег.

Наиболее перспективным кандидатом представляется состоятельный судовладелец Сергей Паратов, чьи пышные ухаживания находят отклик у Ларисы. Однако внезапный отъезд купца рушит надежды героини.

В отчаянии она принимает предложение небогатого чиновника Юлия Карандышева, открыто признавая отсутствие любви.

Неожиданное возвращение Паратова осложняет ситуацию. Хотя купец планирует брак по расчету, известие о предстоящей свадьбе бывшей возлюбленной задевает его самолюбие. Паратов убеждается в чувствах Ларисы и приглашает ее на пароходную прогулку.

Во время этого путешествия героиня узнает о предстоящей женитьбе возлюбленного. На пароходе разворачивается спор между приятелями купца о будущем Ларисы, но прибывший Карандышев навсегда прерывает этот разговор.

Места съемок «Жестокого романса»

Съёмочная группа «Жестокого романса» выбрала для натурных съёмок несколько живописных локаций. Открывающие кадры показывают панораму Ярославля с Ильинской церковью и Арсенальной башней и сразу погружают зрителя в атмосферу XIX века.

Основное действие разворачивается в Костроме, где сохранилась историческая застройка. Знаменитая беседка Островского стала местом объяснения Ларисы и Карандышева, а сцены у Ипатьевского монастыря добавили драматизма кульминационным моментам. Архитектурный ансамбль Торговых рядов с их арочными галереями создал идеальные декорации для прогулок героев.

Для отдельных эпизодов режиссёр выбрал Плёс, где съёмки на Соборной горе передали волжский размах. Московские усадьбы в Хамовниках и Мансуровском переулке достоверно воплотили дворянскую среду. А интерьеры были воссозданы художниками «Мосфильма» с исторической точностью.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Гузеева вспомнила, как на съемках «Жестокого романса» ей знатно доставалось от Гурченко.