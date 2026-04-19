Киноафиша Статьи Рязанов нагло «украл» Мымру? Сцена из «Служебного романа» почти повторяет забытый фильм 1965 года

Рязанов нагло «украл» Мымру? Сцена из «Служебного романа» почти повторяет забытый фильм 1965 года

Кадры из фильмов «Гадюка» (1965), «Служебный роман» (1977)

Все новое — это хорошо забытое старое?

В «Служебном романе» есть сцена, которую зрители считают одной из самых узнаваемых. Преображение Людмилы Калугиной давно стало классикой, но у этой линии есть неожиданное сходство с более ранним фильмом, о котором почти не вспоминают.

История, которая уже была

Фильм Эльдара Рязанова воспринимается как оригинальная и точная история о «серой мыши», которая вдруг меняется. Героиня сначала кажется холодной и резкой, но постепенно раскрывается. Этот путь от замкнутости к уверенности зрители знают почти наизусть.

Однако похожая схема встречается в картине «Гадюка» 1965 года. Там героиня тоже проходит через резкое преображение. Она обращается за советом, меняет поведение и внешний вид, а затем буквально шокирует окружающих новым образом.

Кадры из фильмов «Гадюка» (1965)

Совпадение или удачный ход

Сходство заметно не только в самой идее, но и в деталях. В обоих случаях героиня сначала воспринимается как неудобная и даже неприятная, а затем резко меняет впечатление о себе. Разница лишь в подаче: у Рязанова образ мягче и ироничнее.

Говорить о прямом заимствовании сложно, но совпадение выглядит слишком точным. Тем более что «Гадюка» не была широко известна, и такие параллели долго оставались вне внимания.

В итоге знакомая сцена из «Служебного романа» оказывается частью более широкой истории, чем принято думать. А вы что думаете по этому поводу?

Фото: Кадры из фильмов «Гадюка» (1965), «Служебный роман» (1977)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
