Рязанов нагло «украл» Мымру? Сцена из «Служебного романа» почти повторяет забытый фильм 1965 года

В «Служебном романе» есть сцена, которую зрители считают одной из самых узнаваемых. Преображение Людмилы Калугиной давно стало классикой, но у этой линии есть неожиданное сходство с более ранним фильмом, о котором почти не вспоминают.

История, которая уже была

Фильм Эльдара Рязанова воспринимается как оригинальная и точная история о «серой мыши», которая вдруг меняется. Героиня сначала кажется холодной и резкой, но постепенно раскрывается. Этот путь от замкнутости к уверенности зрители знают почти наизусть.

Однако похожая схема встречается в картине «Гадюка» 1965 года. Там героиня тоже проходит через резкое преображение. Она обращается за советом, меняет поведение и внешний вид, а затем буквально шокирует окружающих новым образом.

Совпадение или удачный ход

Сходство заметно не только в самой идее, но и в деталях. В обоих случаях героиня сначала воспринимается как неудобная и даже неприятная, а затем резко меняет впечатление о себе. Разница лишь в подаче: у Рязанова образ мягче и ироничнее.

Говорить о прямом заимствовании сложно, но совпадение выглядит слишком точным. Тем более что «Гадюка» не была широко известна, и такие параллели долго оставались вне внимания.

В итоге знакомая сцена из «Служебного романа» оказывается частью более широкой истории, чем принято думать. А вы что думаете по этому поводу?