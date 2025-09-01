Меню
Киноафиша Статьи Рязанов мечтал забыть этот фильм — но он стал хитом в СССР: 36 миллионов зрителей и статус одного из самых кассовых

Рязанов мечтал забыть этот фильм — но он стал хитом в СССР: 36 миллионов зрителей и статус одного из самых кассовых

1 сентября 2025 10:23
Эльдар Рязанов

Картину ругали критики, режиссёр злился — а публика записала его в добрую классику.

Лирическая комедия «Девушка без адреса» (1958) не входила в список любимых работ Эльдара Рязанова. Он считал её шагом назад после «Карнавальной ночи».

Но публика решила иначе — миллионы зрителей обожают эту историю до сих пор.

Как фильм мог остаться без героини

Изначально Рязанов хотел снова пригласить Людмилу Гурченко, но «Мосфильм» не утвердил её на главную роль.

После отказа нескольких актрис роль Кати неожиданно досталась студентке-филологу Светлане Карпинской, которую заметили почти случайно. Её неподдельная искренность сделала образ особенно живым.

Трудности дебюта

Съёмки стали для Карпинской настоящим испытанием: сцену с дождём снимали в октябре, под ледяной водой; на стройке она упала с 13-го на 12-й этаж; а когда у неё поднялась температура, Рязанов всё равно требовал продолжать работу, сообщает дзен-канал Журнал «Лианетта».

Её спасал только партнёр по съёмкам Эраст Гарин (играл дедушку героини), который поддерживал, защищал и буквально добивался для неё элементарных условий.

«Девушка без адреса»

Москва — как герой фильма

Рязанов отказался от павильонов и показал настоящую Москву. В кадре — улицы, мосты, уютные дворы и переулки. Столица получилась не нарядной, а родной — именно такой, по которой зрители скучают всю жизнь.

Почему Рязанов не любил картину

Фильм показался режиссёру слишком простым и несамостоятельным. Он говорил, что это его профессиональная неудача.

Но именно в этой «неудаче» зрители нашли то, чего им не хватало — простоту, доброту, нежность. В итоге фильм собрал 36 миллионов зрителей, в 1958 году он вошёл в топ самых кассов в СССР, а сама история стала классикой.

Фото: Кадр из фильма «Девушка без адреса» (1957), Legion-Media
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
