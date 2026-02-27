Меню
Киноафиша Статьи Зря думаете, что роль Сулеймана лучшая у Халита Эргенча: фанаты «Великолепного века» любят этот сериал не меньше именно благодаря актеру

27 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «1001 ночь»

Актер запомнился многими ролями, но эта особенная. 

В фильмографии Халита Эргенча немало ролей. Больше всего российским зрителям он запомнился по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», однако также на него точно стоит посмотреть в сериале «1001 ночь».

О чем сериал

Это турецкая мелодрама о Шахерезаде, одаренной женщине-архитекторе, которая ради спасения смертельно больного сына вынуждена пойти на безнравственное условие со стороны своего тирана-начальника Онура. Это история любви и предательства, суровых испытаний и поиска искупления, которая разворачивается на фоне запутанных взаимоотношений между героями.

Почему стоит посмотреть

Именно на съемочной площадке этого сериала началась любовь между Халитом Эргенчем и Бергюзар Корель, которые сыграли главные роли. Эргенч в этом сериале просто невероятный — и циник, и нежный возлюбленный, и безумный ревнивец, и верный мужчина. Стоит напомнить, что ради Бергюзар актер оставил молодую жену,с которой прожил лишь год. Развод ему обошелся немало.

Сериал — это по сути довольно свободная интерпретация легендарной сказки. Правда, ложка дегтя все же есть, ведь история героев началась со скандального предложения, но спойлерить не буду. Отдельно хочу отметить завораживающую музыку, которая служит великолепным фоном зарождающейся любви.

Фото: Кадр из сериала «1001 ночь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
