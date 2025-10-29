Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса»

Корейские телевизионные проекты продолжают завоевывать мировую аудиторию. Иногда там появляются и персонажи, имеющие российские корни. Эти герои предстают в разнообразных амплуа — от таинственных незнакомцев до военных специалистов.

Образ России и ее суровых героев хорошо вписывается в некоторые проекты. Это могут быть предприниматели, бандиты, гениальные врачи или даже фольклорные существа. Ярким примером стала дорама «История девятихвостого лиса», где один из ключевых персонажей непосредственно связан с Россией.

Сюжет дорамы «История девятихвостого лиса»

В центре сюжета находится могущественное божество Ли Ён — представитель древней расы кумихо, принявший человеческий облик. На протяжении столетий он охраняет границу между миром людей и сверхъестественных существ, одновременно разыскивая переродившуюся душу своей возлюбленной, трагически погибшей в прошлом.

В современном Сеуле судьба сводит его с Нам Джи-а — целеустремленной телепродюсером, специализирующейся на создании экстремального контента. Девушка с детства пытается раскрыть загадку исчезновения родителей, таинственным образом пропавших после автомобильной катастрофы.

Ли Ён становится её проводником в опасном расследовании, постепенно обнаруживая связь между поисками Джи-а и собственной миссией.

Русская героиня в дораме «История девятихвостого лиса»

Особое место в сюжете занимает персонаж Ки Ю Ри — русская кицуне. Эта героиня представляет европейскую ветвь легендарных девятихвостых духов, веками существовавших в славянских землях. Её появление расширяет географию повествования.

Сценаристы показывают её непростой путь в корейском обществе. История Ки Ю Ри выходит за рамки одного эпизода — она заводит роман, включается в борьбу с тёмными силами и становится полноправным участником мистических событий.

