Русского «Серкана Болата» найти не так-то просто: почему заменили Градского в сериале «Постучись в мою дверь в Москве»

Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» зрителей ожидала заметная перемена: роль Сергея Градского, главного героя адаптации турецкого хита, исполнил уже не Никита Волков. На его место пришёл белорусский актёр Кирилл Дыцевич — знакомый по сериалам «Ради любви я всё смогу» и «Каждому своё».

Рассказываем, почему с русским «Серканом Болатом» все так сложно!

Когда замена стала очевидной

Первые слухи о том, что Волков покинул проект, появились ещё во время съёмок. Тогда говорили о его плотном графике и участии в других проектах, но зрители сомневались: слишком много совпадений с громким скандалом, который разгорелся между супругой актёра и исполнительницей главной роли Лианой Грибой.

Напомним, весной 2024 года жена Никиты Волкова публично обвинила Грибу в агрессивном поведении и ревности. По её словам, на одной из вечеринок актриса якобы плеснула в неё вином и завязалась потасовка. Волков тогда никак не комментировал произошедшее, но напряжение между актёрами стало заметно даже на съёмочной площадке.

Продюсеры решили действовать быстро. Романтический сериал держится на химии между героями — и если она уходит, всё рушится. Поэтому для второго сезона проект получил нового исполнителя главной роли.

Кирилл Дыцевич вместо Никиты Волкова

Теперь в кадре — Кирилл Дыцевич, актёр с узнаваемой внешностью и мягкой харизмой. Он уже сыграл Сергея Градского иначе: более сдержанно, с лёгким юмором и внутренней уверенностью. По реакции зрителей можно судить, что перемена получилась неожиданно удачной. В соцсетях пишут, что с Лианой Грибой у Дыцевича вышел «более зрелый и естественный тандем», чем у предыдущего состава.

Сам актёр признавался в интервью, что не хотел копировать манеру Волкова:

«Я понимал, что зрители привыкли к одному образу, но важно не быть дублёром. Мой Сергей — другой человек, с другими интонациями».

Что говорят создатели

Официально канал ТНТ и платформы Okko и Premier по-прежнему утверждают: решение о замене актёра связано исключительно с несовпадением графиков. Но публика убеждена — громкий конфликт стал последней каплей.

Так или иначе, второй сезон доказал: даже после смены ведущего актёра сериал смог не только сохранить зрительский интерес, но и добавить ему нового дыхания.

Ранее мы писали: До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях.