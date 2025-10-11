Меню
Киноафиша Статьи Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном

11 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Проект "Анна Николаевна"»

Теперь искусственного интеллекта в сюжете будет только больше.

Полицейский андроид Анна Николаевна снова выходит на службу. Проект с её участием готов порадовать поклонников третьим сезоном.

Съёмки всех эпизодов уже завершены, так что стало известно, какие испытания и приключения ожидают героиню на этот раз.

Сюжет третьего сезона «Проекта "Анна Николаевна"»

Андрей Пожарский и его сослуживцы снова в родном городе. Теперь Андрей возглавляет полицейское управление.

Жизнь постепенно налаживается, когда внезапно открывается шокирующая правда. Оказывается, жена Пожарского Настя — секретный андроид, подселенный к нему в рамках эксперимента.

В это же время в городе происходит невероятное происшествие. Неизвестная старушка просто забирает вмонтированный в стену банкомат.

Это означает только одно — поблизости появился новый, совершенно неуправляемый андроид. Остановить его сможет только такой же искусственный интеллект в облике хрупкой девушки.

Кадр из сериала «Проект "Анна Николаевна"»

Детали третьего сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"»

Актриса Зоя Бербер призналась, что с нетерпением ждала возвращения к роли. Финал второго сезона «Проекта "Анна Николаевна"» оказался для её героини поистине трагичным. Анна Николаевна тогда остановила опасный эксперимент, сознательно пожертвовав собой ради спасения людей.

В том, как андроид тонула с поднятым вверх пальцем, зрители без труда увидели отсылку на «Терминатора». Но, видимо, она, как и герой Арнольда Шварценеггера во франшизе, вернулась.

Съёмки нового сезона проходили в Москве и Калужской области. Премьера проекта запланирована на 2026 год.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ИИ назвал топ-5 самых умных и опасных роботов в истории кино.

Фото: Кадры из сериала «Проект "Анна Николаевна"»
Светлана Левкина
