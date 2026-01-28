От создателей «Аутсорса» и «Трассы»: чего ждать от русского ответа «Опенгеймеру» — премьера с Янковским и Михалковой уже на носу

Создатели расскажут о ядерном взрыве на Тоцком полигоне в 1954 году и его последствиях.

Тема ядерного оружия будет поднята в новом проекте продюсерского центра «Среда». Зрители столкнутся сразу с двумя временными интервалами, что добавляет особой динамики сериалу.

О чем проект

«Полураспад» поднимает тему испытаний ядерного вооружения на Тоцком полигоне под Оренбургом 14 сентября 1954 года. Человечество тогда стояло на пороге Третьей мировой. Испытания были нужны в том числе для демонстрации мощи оружия СССР. Зрители окунаются сразу в два временных периода. Изначально сюжет крутится вокруг 1954 года — непосредственный период испытаний, а затем события перекликаются с началом перестройки.

Тогда журналистка оренбургской газеты «Вестник комсомола» Надя Келлер, роль которой исполняет Анна Михалкова, начинает свое расследование о событиях на Тоцком полигоне. История очень близка Анне, так как она сама появилась на свет в районе испытаний. Теперь она хочет узнать о влиянии на здоровье жителей после страшных событий, ведь ее отец скончался от рака.

Актерский состав

Помимо Анны Михалковой в сериале будут играть Филипп Янковский. Ему досталась роль главреда издания, в котором работает Анна. Герой Янковской не сильно верит в то, что статья может что-то поменять. Сам он планирует покинуть СССР и перебраться в Израиль. Также в сериале можно будет увидеть Петара Зекавица, Милу Ершову, Марину Васильеву, Светлану Смирнову-Марцинкевич и других российских звезд.

Интересные факты

«Полураспад» — это свежий продюсерский проект одной из ведущих компаний «Среда», уже знакомой зрителям по успешным проектам «Аутсорс», «Трасса» и «Нулевой пациент».

Сценарий для нового сериала написал известный драматург Олег Маловичко, который ранее работал и над другими проектами компании. Основой для истории послужила документальная книга «Репетиция апокалипсиса» оренбургского журналиста Вячеслава Моисеева. Сценарист лично посетии зону взрыва, где огненный смерч привел к обширным пожарам на расстоянии до 11 километров.

Первоначально режиссерами проекта рассматривались Евгений Стычкин и Сергей Трофимов, но в итоге режиссерское кресло занял Максим Свешников, известный по работе над «Прометеем» и «Плейлистом волонтера». За операторское мастерство отвечает Илья Авербах, который не первый раз работает с режиссером.

