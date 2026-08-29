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Киноафиша Статьи «Русский Индиана Джонс»: этот советский хит 1970 года американцы обожают — есть только один минус

«Русский Индиана Джонс»: этот советский хит 1970 года американцы обожают — есть только один минус

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Белое солнце пустыни»

Равнодушных точно нет.

«Белое солнце пустыни» любят не только в России. Мне стало интересно, как знаменитый фильм 1970 года воспринимают зрители за океаном, поэтому я посмотрела отзывы на международном киносайте IMDb. Оказалось, американцы довольно быстро нашли как сильные стороны картины, так и моменты, которые им оказались совершенно непонятны.

Русский Индиана Джонс?

Некоторым зрителям фильм действительно напомнил классические приключенческие вестерны. Один из американцев написал:

«Мне понравился этот вестерн. Это своего рода русский Индиана Джонс».

Особенно ему понравился Сухов. Зритель отметил, что герой вызывает доверие хотя бы потому, что остается предан своей жене, которая ждет его дома. Для зарубежной аудитории это оказалось важной человеческой деталью, которая делает персонажа гораздо привлекательнее.

Отдельно хвалили и пейзажи. Пустыня, необычные локации и операторская работа произвели сильное впечатление. Один из зрителей признался, что именно визуальная сторона фильма стала для него главным достоинством картины.

Но американцам не хватило динамики

Главная претензия оказалась довольно ожидаемой. Тем, кто привык к голливудским вестернам, фильм показался слишком медленным.

Один из зрителей отметил, что события разворачиваются неспешно и во время просмотра легко начать скучать. При этом он признает, что операторская работа заслуживает самых высоких оценок.

Другим, наоборот, понравилось сочетание сразу нескольких жанров. Для них «Белое солнце пустыни» оказалось одновременно боевиком, драмой и комедией. Особенно запомнилась знаменитая фраза «Восток — дело тонкое».

Вестерн, но совсем не голливудский

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

А вот здесь мнения разошлись сильнее всего. Один из американцев считает, что «Белое солнце пустыни» слишком далеко от классического вестерна и скорее напоминает пародию на жанр.

При этом он все равно признает достоинства картины: драматизм, столкновение Сухова с Абдуллой и образ главного героя, который совершает настоящий подвиг.

Получается любопытный парадокс: американцы могут ругать фильм за медленный темп и непонятный юмор, но именно его непохожесть на привычный Голливуд и делает «Белое солнце пустыни» для них интересным.

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Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Белое солнце пустыни»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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