Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то»

Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то»

5 февраля 2026 15:42
Кадр из мультфильма «Шрэк»

Дубляж спасла случайность.

Хриплый, ворчливый голос стал таким же символом Шрэка, как его зеленый цвет. Но этого тембра зрители могли и не услышать.

Когда Алексей Колган впервые записал пробу, продюсеры DreamWorks лишь пожали плечами: «Не то». Но режиссёр дубляжа Ярослава Турылёва услышала в этом тембре то, что не уловили на студии — подлинную мощь и иронию, которых, по её мнению, не хватало даже звёздному оригиналу Майка Майерса.

Дело зашло в тупик, и тогда Турылёва сделала ход конём. Она поставила ультиматум: или Шрэком «будет» Колган, или она покинет проект. Её готовность рискнуть всем ради своей интуиции переломила ситуацию. И голос, который изначально забраковали, стал для миллионов зрителей единственно верным.

Кадр из мультфильма «Шрэк»

Позже эта работа получила и высшее международное признание — на Каннском фестивале русский дубляж «Шрэка» был отмечен как лучший в мире, по-настоящему раскрывший характер персонажа.

«И голос Колгана стал одним из самых гениальных находок в истории дубляжа», — отметил в своём Telegram-канале блогер и актёр дубляжа Дмитрий Череватенко.

Фото: Кадры из мультфильма «Шрэк» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют Читать дальше 2 февраля 2026
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Читать дальше 6 февраля 2026
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10 «Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10 Читать дальше 6 февраля 2026
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Читать дальше 6 февраля 2026
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана «Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана Читать дальше 6 февраля 2026
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Читать дальше 5 февраля 2026
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» «Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» Читать дальше 5 февраля 2026
Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Читать дальше 5 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше