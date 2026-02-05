Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то»

Хриплый, ворчливый голос стал таким же символом Шрэка, как его зеленый цвет. Но этого тембра зрители могли и не услышать.

Когда Алексей Колган впервые записал пробу, продюсеры DreamWorks лишь пожали плечами: «Не то». Но режиссёр дубляжа Ярослава Турылёва услышала в этом тембре то, что не уловили на студии — подлинную мощь и иронию, которых, по её мнению, не хватало даже звёздному оригиналу Майка Майерса.

Дело зашло в тупик, и тогда Турылёва сделала ход конём. Она поставила ультиматум: или Шрэком «будет» Колган, или она покинет проект. Её готовность рискнуть всем ради своей интуиции переломила ситуацию. И голос, который изначально забраковали, стал для миллионов зрителей единственно верным.

Позже эта работа получила и высшее международное признание — на Каннском фестивале русский дубляж «Шрэка» был отмечен как лучший в мире, по-настоящему раскрывший характер персонажа.