Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом»

Роль в сериале «Пёс» сделала Никиту Панфилова по‑настоящему узнаваемым. До этого он снимался много, но такого масштабного успеха не случалось.

Однако и далась эта работа актёру непросто. Чтобы войти в образ, ему приходилось искать вдохновение у голливудских героев. И, как признавался сам Панфилов, перед съёмками он снова и снова пересматривал один и тот же фильм.

Подготовка к съемкам «Пса»

Никита Панфилов признался, что поначалу сценарий его озадачил. Он и не догадывался, что Пёс — это четвероногий напарник, а вовсе не кличка главного героя.

«Я вообще кошатник, а тут приезжаю на площадку — и правда собака. Нужно было время, чтобы притереться друг к другу», — вспоминал актёр.

Но постепенно он понял, в чём суть персонажа: это почти супергерой, который умеет выпутываться из самых безнадёжных ситуаций и спасать всех вокруг.

Создатели, кстати, прямо рекомендовали ему смотреть «Крепкий орешек» и ориентироваться на Брюса Уиллиса. Видимо, в их планах был русский Джон Макклейн. Панфилов советом не пренебрёг и пересматривал фильм не раз.

Успех сериала

Никита Панфилов не скрывает: «Пёс» стал важной ступенью в карьере. После сериала ему начали предлагать серьёзные роли не только в кино, но и в театре. И всё же, несмотря на народную любовь, актёр не считает эту работу главной в своей фильмографии. Куда большее значение для него имеют роли в «Мажоре» и «Победителях».

А феномен «Пса», по его мнению, кроется в жанровой гибридности: детектив ловко переплетается здесь с комедией и боевиком, за счёт чего цепляет самую разную аудиторию.