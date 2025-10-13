Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро

На «Ленфильме» завершаются съёмки фильма «Чудо–Юдо» — масштабного сказочного приключения, где магия, любовь и ирония переплелись в одном мире.

На «Ленфильме» подходит к финалу работа над фэнтези «Чудо–Юдо». Проект обещает стать самым ярким отечественным сказочным фильмом последних лет — с собственным мифом, харизматичными героями и визуальным размахом, которому позавидовали бы и западные студии.

Безруков и Исакова — против хаоса и чувств

Сергей Безруков играет владыку гор и лесов Черногора — властного, но по-человечески уязвимого повелителя тьмы.

Его дочь Отрада (София Лопунова), теряет магические силы и отправляется в мир людей, чтобы вернуть их, найдя любовь.

Виктория Исакова воплощает Болотницу — бывшую жену Черногора, темпераментную и эксцентричную ведьму, в которой сочетаются страсть, ревность и материнская мягкость.

Волшебство на севере

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. Самые сложные сцены снимались в Хибинах, где внезапно выпавший снег и туман превратили кадры в мистическую сказку.

Исполнительный продюсер Наталья Смирнова отмечает, что на строительство дома Болотницы ушло два месяца — декорация получилась как волшебная оранжерея, в которой хочется остаться жить.

Сказка о любви и взрослении

По словам Безрукова, новая картина — это история о чуде, которое способна сотворить только любовь. Актёр признаётся, что согласился на проект ради детей, чтобы показать им «сказку с настоящим сердцем».

Премьера фильма запланирована на осень 2026 года.

Также прочитайте: Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики