Безруков – владыка тьмы, а Исакова – ведьма: на «Ленфильме» доснимают «Чудо-Юдо», но премьера будет не скоро

На «Ленфильме» подходит к финалу работа над фэнтези «Чудо–Юдо». Проект обещает стать самым ярким отечественным сказочным фильмом последних лет — с собственным мифом, харизматичными героями и визуальным размахом, которому позавидовали бы и западные студии.
Безруков и Исакова — против хаоса и чувств
Сергей Безруков играет владыку гор и лесов Черногора — властного, но по-человечески уязвимого повелителя тьмы.
Его дочь Отрада (София Лопунова), теряет магические силы и отправляется в мир людей, чтобы вернуть их, найдя любовь.
Виктория Исакова воплощает Болотницу — бывшую жену Черногора, темпераментную и эксцентричную ведьму, в которой сочетаются страсть, ревность и материнская мягкость.
Волшебство на севере
Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. Самые сложные сцены снимались в Хибинах, где внезапно выпавший снег и туман превратили кадры в мистическую сказку.
Исполнительный продюсер Наталья Смирнова отмечает, что на строительство дома Болотницы ушло два месяца — декорация получилась как волшебная оранжерея, в которой хочется остаться жить.
Сказка о любви и взрослении
По словам Безрукова, новая картина — это история о чуде, которое способна сотворить только любовь. Актёр признаётся, что согласился на проект ради детей, чтобы показать им «сказку с настоящим сердцем».
Премьера фильма запланирована на осень 2026 года.
Также прочитайте: Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики