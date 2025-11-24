Меню
«Русская Бриджит Бардо» и Чаплин по-советски: как итальянцы восприняли «Бриллиантовую руку» и что их смутило в комедии

24 ноября 2025 08:27
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Удивлялись и наивному поведению актеров, и даже названию парохода.

Когда итальянцам дали посмотреть «Бриллиантовой руке», многие решили: ну всё, сейчас они ничего не поймут — ни советского юмора, ни бытовых реалий. Но вышло иначе. Фильм Гайдая прошёл проверку иностранцами так, будто был снят вчера.

Как итальянцы «прочитали» классику

С первых минут они оживились: музыка показалась им «чаплиновской», лёгкой и выразительной — как в немых комедиях, где каждая нота работает на шутку. За интервью Горбункова удивились: «Он что, важная персона? Наверное, раз уезжает за границу». Логика железная: в СССР же «простых смертных» так не отпускали.

Сцена с Викторией Островской вызвала смех: «Ну не может он быть настолько наивным! Или она правда приглашала его на кофе?» — недоумевали они. Стамбульские блуждания Геши прокомментировали тоже по-современному: «Так он без навигатора!»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Что их удивило больше всего

Итальянцы не сразу поняли, что «Михаил Светлов» — это название парохода, а не имя двух героев сразу. Как и Семён Семёныч, они тоже приняли персонажа Чекана за настоящего бандита, а Светличную окрестили «русской Бриджит Бардо».

Особую реакцию вызвали музыкальные номера Никулина: «Как он так поёт, если он пьяный?» — искренне удивлялись они. А монтаж с падением Козодоева в бассейн назвали «почти современным», отмечая точность и ритм сцены. Шефа же вычислили мгновенно: «У него кольцо — значит, главный!»

Итог: Гайдай сработал и в XXI веке

Когда финальные титры пошли, итальянцы стояли и хлопали: «Браво!» Они назвали «Бриллиантовую руку» чудесной режиссёрской работой и сошлись во мнении: кино 70-х удивительно живое, честное и по-настоящему смешное.

Получилось ровно то, чего мы, кажется, давно не говорили вслух: классика — она понимается без перевода, пишет «Горожанин о кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда плыл теплоход в «Бриллиантовой руке», ИИ изобразил цитаты из «Бриллиантовой руки». А еще мы рассказывали, где на самом деле снимали фильм.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
