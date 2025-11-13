Меню
Ругали «Зимородок», а «Клюквенный щербет» переплюнул и его: что ждет турецкий хит после перезагрузки и временного скачка

13 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Даже фанаты уже поставили крест на этом проекте.

Популярный сериал Show TV «Клюквенный щербет» переживает масштабное обновление. После громких уходов нескольких ключевых актёров команда проекта решила пойти ва-банк: в ближайших сериях появится сразу пять новых персонажей. И зрителей, по слухам, ждет временной скачок в шесть месяцев...

Новая кровь в старом ансамбле

Главной новостью стало возвращение на экраны Диларай Йешиляпрак — актрисы, известной по сериалу «Зембилли». В «Клюквенном щербете» она сыграет Баде, ассистентку Омера (Барыш Кылыч). Её появление в 114-й серии совпадёт с важным поворотом — шестимесячным временным скачком, который полностью изменит динамику сюжета.

Но Йешиляпрак — не единственное пополнение. В скором времени зрители увидят ещё четырёх новичков: Серай Кая исполнит роль Башак, Хакан Карахан — бизнесмена Тунчая, Озге Борак — новую супругу Апо, а Ялчин Хафизоглу — Эмира. Такое масштабное обновление обещает не просто новые лица, но и новую энергетику сериала.

Потери, которые нельзя игнорировать

Перемены, впрочем, стали вынужденными. Из проекта ушли сразу несколько актёров, ставших любимцами аудитории: Эдже Иртем (Ишыл), Батухан Бозкурт Юзгюлеч (Фираз), Сыла Тюркоглу (Доа) и Эмрах Алтынтопрак (Мустафа).

Для поклонников, следивших за их линиями с самого начала, это стало ударом. Потеря узнаваемых персонажей почти всегда болезненна, ведь вместе с ними исчезают привычные эмоции и химия между героями.

Реакция зрителей

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

А тем временем зрители… мягко говоря, в полном недоумении и разочаровании. Четвертый сезон и до этой новости не впечатлял, а сейчас и подавно. Фанаты всерьез переживают, что временной скачок приведет к неминуемому краху проекта.

«Ругали Зимородок, а Щербет еще хуже сделал», «Полкаста ушло, зачем они его продолжают?», «Ни один сериал не пережил такой перезагрузки», «Можно вообще всех Уналов убить и заселить в особняк новую семью», — пишут зрители.

Будет ли новый успех

На фоне падения рейтингов последних серий судьба «Клюквенного щербета» кажется неопределённой. Но у проекта всё ещё есть мощная фан-база, узнаваемый визуальный стиль и опытная команда. Если новым актёрам удастся вызвать симпатию зрителей, а сценарий удержит баланс между старым и новым, сериал может не просто сохранить позиции, а вернуть себе статус лидера.

Пока же зрителям остаётся ждать выхода 114-й серии — она обещает стать водоразделом, где решится: будет ли «Клюквенный щербет» новой историей о перерождении или началом конца популярного шоу.

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
