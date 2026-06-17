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Киноафиша Статьи «Розы и грехи» выдали мощный финал первого сезона, но мне не зашло: от турецкого хита я ожидала большего

«Розы и грехи» выдали мощный финал первого сезона, но мне не зашло: от турецкого хита я ожидала большего

17 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Розы и грехи»

Хотя последнюю серию я ждала с нетерпением.

«Розы и грехи» для меня — один из главных хитов турдизи в 2025-2026 году. Сериал мощно набрал фанбазу, быстро полюбился публике и удерживал хорошие рейтинги в каждой серии. От финала я ждала настоящий прорыв.

Однако последняя серия меня разочаровала, несмотря на крутой поворот в истории. Объясню, что мне не понравилось.

Чем закончился 1 сезон сериала «Розы и грехи»

Кадр из сериала «Розы и грехи»

В финальных эпизодах сценаристы расставили точки над I во многих вопросах. Джихана и его притворную инвалидность разоблачили, от Беррак отвернулись даже дочери, Пелин стала работать вместе с Эбру.

Влюбленные голубки Серхат и Зейнеп наконец смогли официально отпраздновать свадьбу, точнее, все подготовили для этого события. Но в последние часы в дело вмешался отец братьев Теджер, который решил отомстить сыну.

В один миг он выдал ту самую тайну семьи, из-за которой погиб Неджат. Как многие и предполагали, Кадер оказалась дочерью Серхата. Этот момент мне очень понравился. Получилось очень драматично и в духе турдизи — с надрывом и полным переворотом всех предыдущих событий.

Что мне не понравилось

Вся серия была хороша, кроме последних 15 минут. Серхату пришлось выбирать между детьми, которых похитили прямо перед свадьбой. Он выбрал спасти Ильким и Хайяль, а от Кадер решил избавиться. Малышку увезли на грузовике в Грузию.

И тут вопрос: сколько можно страдать детям, особенно Кадер? Сценаристы не могли найти другого способа шокирующе закончить сезон? Мне этот момент был крайне неприятен.

Серхат передает дочерей брату, забывает, что его ждет Зейнеп в свадебном платье и с пистолетом уезжает в неизведанном направлении. Зейнеп не только бросили у алтаря, но и лишили ее Кадер. Последние три минуты я еще надеялась, что покажут что-то интересное, но нет. Просто кадры плачущей Зейнеп и Серхата за рулем.

Я все понимаю, но…

Кадр из сериала «Розы и грехи»

Я ждала, что свадьбу испортит Беррак, ну на крайний случай, Джихан. Понимаю, что сценаристы оставили крючки на второй сезон, но они мне не понравились. Вроде и особой драмы не было, но осадочек остался.

Серхат слишком быстро поддался на манипуляции отца и выбрал дочерей, еще не зная, что Кадер тоже его родная дочь. Он даже не попытался что-то решить.

У Зейнеп отобрали и любимого мужчину, и приемную дочь. Не вижу будущего для них с Серхатом, ведь он нарушил то хрупкое доверие, что было между ними.

Второй сезон все равно буду смотреть, несмотря на спорный финал. Хотя бы ради того чтобы узнать, что Кадер будет в порядке и наконец обретет счастье.

Фото: Кадр из сериала «Розы и грехи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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