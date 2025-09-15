Меню
Киноафиша Статьи «Розовый кошмар» Хогвартса: на каком факультете училась Долорес Амбридж и почему это многое объясняет

«Розовый кошмар» Хогвартса: на каком факультете училась Долорес Амбридж и почему это многое объясняет

15 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Ответ не удивит тех, кто помнит её жестокость.

Долорес Джейн Амбридж — один из самых ненавистных персонажей «Поттерианы». Её приторный голос, розовые костюмчики и жестокие методы преподавания запомнились каждому, кто читал книги или смотрел фильмы. С первого появления в «Ордене Феникса» стало ясно: эта женщина принесёт куда больше бед, чем многие из тёмных волшебников.

Важно помнить, что Амбридж всегда стремилась к власти. Она цеплялась за любую возможность возвыситься и утвердить свои правила, даже если для этого приходилось ломать чужие судьбы. Поэтому неудивительно, что распределяющая шляпа отправила её именно в Слизерин. В год, когда Долорес исполнилось одиннадцать, она поступила в Хогвартс и оказалась среди тех, кто ценит амбиции, хитрость и карьеризм.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Факультет Слизерин в «Гарри Поттере» традиционно ассоциируется с будущими тёмными магами и сторонниками Волдеморта. Но Роулинг не раз подчёркивала: не все слизеринцы становятся злодеями. В случае с Амбридж именно качества этого дома проявились с самой уродливой стороны. Жажда власти обернулась жестокостью, стремление к порядку — деспотизмом, а умение манипулировать сделало её особенно опасной.

Так что ответ на вопрос «На каком факультете училась Амбридж?» звучит однозначно. Она была слизеринкой. И именно этот выбор предопределил её дальнейший путь — карьеру чиновницы, которая во имя своих амбиций не останавливалась ни перед чем.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
