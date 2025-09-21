Розовая вода, скраб и ни одной ванны: как мылись женщины во дворце султана Сулеймана

Купальни Топкапы были и баней, и салоном красоты, и местом дворцовых сплетен.

В «Великолепном веке» сцены с хамамами выглядят как кадры из сказки — мрамор, пар, наложницы в роскошных одеяниях.

Но в реальности дворцовые бани имели куда более строгие правила. Там рождались интриги, укреплялась власть и хранились секреты жен гарема.

Где мылись султан и гарем

У султана, его матери и главной жены были личные купальни, а для остальных наложниц и слуг — общие хамамы.

Если служанки могли рассчитывать на баню только раз в неделю, то любимым жёнам падишаха и родственницам разрешалось мыться когда угодно. Султан и вовсе обязан был купаться дважды в день.

Для Османов чистота была частью религиозного долга, а не только заботой о здоровье.

Как были устроены хамамы Топкапы

Во дворце работало восемь бань. Они делились на холодный, тёплый и горячий залы, но привычных бассейнов и ванн там не было.

Ислам не приветствует стоячую воду, поэтому мылись ковшами, поливая себя из резервуаров. Рядом стояли мраморные сиденья с подогревом, превращавшие баню в комфортный ритуал.

Султана же оберегала от лишних глаз специальная решётка: обнажённый государь был слишком уязвим.

Розовая вода и секреты красоты

Наложницы начинали омовение с жёсткой мочалки и скраба, затем отбеливали кожу лимоном — загар считался признаком простого происхождения.

После этого тело умащали оливковым маслом и розовой водой, особенно ценимой болгарской.

В мыло добавляли гибискус, кунжут или просвирник, создавая неповторимые ароматы.

Розовая вода использовалась не только для кожи, но и как средство ухода за волосами.

Баня как центр общения

Для женщин гарема хамам был, как и в наши дни, ещё и местом встреч и разговоров.

Здесь обсуждали дворцовые новости, строили союзы, делились секретами.

После ритуала наложницы угощались фруктами, пили кофе и щербет. Для султана же баня оставалась строго оберегаемым пространством, где царил порядок и внимание к каждой детали.

Источник: дзен-канал Азербайджан - страна огней

Также прочитайте: Она не хотела этого, но все-таки сделала: зачем Хюррем сама отправила к Сулейману наложницу