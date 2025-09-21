Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Розовая вода, скраб и ни одной ванны: как мылись женщины во дворце султана Сулеймана

Розовая вода, скраб и ни одной ванны: как мылись женщины во дворце султана Сулеймана

21 сентября 2025 15:42
Розовая вода, скраб и ни одной ванны: как мылись женщины во дворце султана Сулеймана

Купальни Топкапы были и баней, и салоном красоты, и местом дворцовых сплетен.

В «Великолепном веке» сцены с хамамами выглядят как кадры из сказки — мрамор, пар, наложницы в роскошных одеяниях.

Но в реальности дворцовые бани имели куда более строгие правила. Там рождались интриги, укреплялась власть и хранились секреты жен гарема.

Где мылись султан и гарем

У султана, его матери и главной жены были личные купальни, а для остальных наложниц и слуг — общие хамамы.

Если служанки могли рассчитывать на баню только раз в неделю, то любимым жёнам падишаха и родственницам разрешалось мыться когда угодно. Султан и вовсе обязан был купаться дважды в день.

Для Османов чистота была частью религиозного долга, а не только заботой о здоровье.

Розовая вода, скраб и ни одной ванны: как мылись женщины во дворце султана Сулеймана

Как были устроены хамамы Топкапы

Во дворце работало восемь бань. Они делились на холодный, тёплый и горячий залы, но привычных бассейнов и ванн там не было.

Ислам не приветствует стоячую воду, поэтому мылись ковшами, поливая себя из резервуаров. Рядом стояли мраморные сиденья с подогревом, превращавшие баню в комфортный ритуал.

Султана же оберегала от лишних глаз специальная решётка: обнажённый государь был слишком уязвим.

Розовая вода и секреты красоты

Наложницы начинали омовение с жёсткой мочалки и скраба, затем отбеливали кожу лимоном — загар считался признаком простого происхождения.

После этого тело умащали оливковым маслом и розовой водой, особенно ценимой болгарской.

В мыло добавляли гибискус, кунжут или просвирник, создавая неповторимые ароматы.

Розовая вода использовалась не только для кожи, но и как средство ухода за волосами.

Баня как центр общения

Для женщин гарема хамам был, как и в наши дни, ещё и местом встреч и разговоров.

Здесь обсуждали дворцовые новости, строили союзы, делились секретами.

После ритуала наложницы угощались фруктами, пили кофе и щербет. Для султана же баня оставалась строго оберегаемым пространством, где царил порядок и внимание к каждой детали.

Источник: дзен-канал Азербайджан - страна огней

Также прочитайте: Она не хотела этого, но все-таки сделала: зачем Хюррем сама отправила к Сулейману наложницу

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше