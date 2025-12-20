Роулинг ошиблась с парой Гарри Поттера: почему Полумна подходила ему больше Джинни и Чжоу Чанг

У этих персонажей очень много общего.

Гарри Поттер давно вышел за рамки детской сказки, но споры о его личной жизни до сих пор не утихают. И самый живучий из них — действительно ли Избранному досталась та самая девушка.

Канон уверенно говорит «да», но читатели и зрители продолжают сомневаться.

Почему история с Джинни не работает

Роман Гарри и Джинни выглядит слишком резким. После долгой и болезненной линии с Чжоу Чанг чувства к младшей Уизли возникают почти мгновенно. В книгах это ещё можно принять, но в фильмах связь кажется недописанной: мало эмоций, мало развития, будто пару просто нужно было поставить в финал.

Не случайно позже сама Роулинг признавалась, что с романтическими линиями в саге она просчиталась.

Полумна как родственная душа

Полумна появляется без намёка на роман, но именно с ней у Гарри возникает самая глубокая связь. Она верит ему, когда магический мир отворачивается. Идёт с ним в Министерство магии, рискуя жизнью. Не смеётся над его болью и не требует быть «как все».

Их роднит пережитая утрата. Оба видят фестралов, оба знают, что такое жить после смерти близких. Гарри это чувствует сразу: защищает Полумну, говорит о ней с теплотой, приглашает туда, куда зовёт только избранных, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Почему она подходила лучше

Гарри и Джинни слишком похожи: оба вспыльчивые, боевые, идущие напролом. Два огня рядом — эффектно, но опасно. Полумна — его противоположность. Спокойная, внимательная, умеющая видеть мир под другим углом. Такой союз не кричит, но держится.

Канон не перепишешь. Но ощущение, что история могла быть глубже и тише, остаётся. Иногда самые правильные пары так и остаются между строк.

