Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Роулинг ошиблась с парой Гарри Поттера: почему Полумна подходила ему больше Джинни и Чжоу Чанг

Роулинг ошиблась с парой Гарри Поттера: почему Полумна подходила ему больше Джинни и Чжоу Чанг

20 декабря 2025 16:11
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

У этих персонажей очень много общего.

Гарри Поттер давно вышел за рамки детской сказки, но споры о его личной жизни до сих пор не утихают. И самый живучий из них — действительно ли Избранному досталась та самая девушка.

Канон уверенно говорит «да», но читатели и зрители продолжают сомневаться.

Почему история с Джинни не работает

Роман Гарри и Джинни выглядит слишком резким. После долгой и болезненной линии с Чжоу Чанг чувства к младшей Уизли возникают почти мгновенно. В книгах это ещё можно принять, но в фильмах связь кажется недописанной: мало эмоций, мало развития, будто пару просто нужно было поставить в финал.

Не случайно позже сама Роулинг признавалась, что с романтическими линиями в саге она просчиталась.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Полумна как родственная душа

Полумна появляется без намёка на роман, но именно с ней у Гарри возникает самая глубокая связь. Она верит ему, когда магический мир отворачивается. Идёт с ним в Министерство магии, рискуя жизнью. Не смеётся над его болью и не требует быть «как все».

Их роднит пережитая утрата. Оба видят фестралов, оба знают, что такое жить после смерти близких. Гарри это чувствует сразу: защищает Полумну, говорит о ней с теплотой, приглашает туда, куда зовёт только избранных, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Почему она подходила лучше

Гарри и Джинни слишком похожи: оба вспыльчивые, боевые, идущие напролом. Два огня рядом — эффектно, но опасно. Полумна — его противоположность. Спокойная, внимательная, умеющая видеть мир под другим углом. Такой союз не кричит, но держится.

Канон не перепишешь. Но ощущение, что история могла быть глубже и тише, остаётся. Иногда самые правильные пары так и остаются между строк.

Также вам понравится: «Они уже умерли, когда сели в поезд»: фанатская версия «Гарри Поттера», от которой пробирает до костей.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри 5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри Читать дальше 20 декабря 2025
Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года Читать дальше 18 декабря 2025
Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака Читать дальше 18 декабря 2025
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году Читать дальше 17 декабря 2025
Сначала мы не могли оторваться от романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а теперь ждем экранизацию детектива: подробности Сначала мы не могли оторваться от романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а теперь ждем экранизацию детектива: подробности Читать дальше 16 декабря 2025
«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes «Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes Читать дальше 16 декабря 2025
Этот научно-фантастический сериал Netflix критики сочли одним из лучших за 10 лет: а зрители про него толком и не слышали Этот научно-фантастический сериал Netflix критики сочли одним из лучших за 10 лет: а зрители про него толком и не слышали Читать дальше 21 декабря 2025
Как правильно смотреть сериал «Спартак», чтобы полностью прочувствовать все интриги: начинать надо не с «Богов арены» Как правильно смотреть сериал «Спартак», чтобы полностью прочувствовать все интриги: начинать надо не с «Богов арены» Читать дальше 21 декабря 2025
Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли Читать дальше 21 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше