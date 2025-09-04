Ждем очередную «бомбу»: кадры из фильма «Чудо-юдо» ничуть не уступают «Этерне» по красоте и масштабу (фото)

Кто знает, может этот фильм покорит сердца зрителей и кинокритиков.

До премьеры фильма «Чудо-юдо» ещё больше года, но интерес к проекту уже огромный. Кинокомпания СТВ представила первые кадры со съёмочной площадки, а в центре внимания — Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова. Судя по фотографиям, нас ждёт масштабное фэнтези с яркими персонажами, магией и приключениями.

Сюжет о девушке без силы

Главная героиня фильма — юная волшебница Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора. В день её совершеннолетия выясняется, что колдовские способности к ней не перешли.

Чтобы обрести силу, Отраде придётся отправиться в мир людей и найти там настоящую любовь. Вместе с ней путешествует друг Чудо-юдо — загадочное существо, которое умеет перевоплощаться в кого угодно: от птицы до прекрасного принца.

Актёры и команда проекта

В фильме снимаются Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова и Микита Воронов. К актёрскому составу также присоединились Риналь Мухаметов, Александр Семчев и Сергей Епишев. Режиссёром картины выступает Серик Бейсеу, известный по сказкам «Конёк-Горбунок» и «По щучьему велению».

Волшебный мир и масштабные съёмки

Съёмки проходят на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. Авторы обещают объединить современные спецэффекты и атмосферу русских сказок. По словам продюсера Сергея Сельянова, проект создаётся для всей семьи: «Наша сказка про любовь — как найти её и как сохранить».

Когда премьера

«Чудо-юдо» выйдет в российский прокат 22 октября 2026 года. Сценарий написал Александр Архипов, автор «По щучьему велению» и «Огниво». Судя по первым кадрам, зрителей ждёт яркое, динамичное и полное магии приключение, которое обещает стать одним из главных кинособытий следующего года. Ждете?

Недавно были названы 3 советские сказки, которые сегодня вызывают испанский стыд. Любопытно, что: в СССР их обожали и не видели в них ничего отталкивающего