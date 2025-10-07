Российский ответ Голливуду: режиссер «Глухаря» взялся за «Телохранителя», где вместо поп-дивы — бывшая топ-модель

В Минске идут съёмки сериала «Телохранитель» режиссёра Ромы Ярославцева. Проект создан специально для платформы «Смотрим» и телеканала «Россия».

В главных ролях — Илья Малаков, Алина Воскресенская, Дмитрий Пчела, Анастасия Куимова и Евгений Зайфрид.

История напоминает легендарный фильм

Название неизбежно вызывает ассоциации с культовой картиной Мика Джексона «Телохранитель» (1992) с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон.

Там телохранитель защищал певицу, здесь — бывшую топ-модель. И если голливудская история строилась на контрасте между славой и одиночеством, то российская — на столкновении долга, любви и внутренних противоречий.

Герой, который хотел просто жить

Главный персонаж Андрей (Илья Малаков) — офицер, комиссованный по ранению. Он мечтает о мирной жизни с женой Ксюшей (Анастасия Куимова) и открытии приюта для животных.

Но пожар уничтожает всё, и Андрей вынужден вновь вернуться в службу — бизнесмен Олег (Дмитрий Пчела) нанимает его телохранителем для своей жены Марии (Алина Воскресенская).

Постепенно дом, где вроде бы всё спокойно, становится местом чужих секретов и скрытых чувств.

Когда защита превращается в испытание

«Мой герой — человек, для которого важно, чтобы близким было хорошо. Он не герой-одиночка, а защитник по сути», — говорит Илья Малаков.

Режиссёр Рома Ярославцев отмечает: «Мы рассказываем историю про тех, кто ищет равновесие в мире, где его давно нет. Здесь нет идеальных людей, только те, кто старается выстоять».

Вместо эффектных сцен и погони — внутренняя работа актёров, человеческие эмоции и выбор, от которого невозможно уклониться. Российский «Телохранитель» не играет на громких эмоциях — он ближе к реальности.

Также прочитайте: «Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры