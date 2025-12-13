Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод»

Меню
13 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала «Тоннель» (2025)

Кажется, декабрь пройдет под эгидой расследований преступлений.

До конца года остаются считаные недели, но декабрь внезапно оказался богат на детективные премьеры.

Российские сериалы выводят на экран новых сыщиков, возвращают знакомые имена и предлагают сюжеты, за которыми можно следить здесь и сейчас, без ожидания следующего сезона. Рассказываем, какие детективы стоит включить до наступления 2026 года.

«Тайный советник»

Премьера — 15 декабря

Опер Павел Костиков после тяжелого ранения и гибели напарника теряет место в убойном отделе и оказывается в аналитике. Формально — из-за здоровья, по факту — из-за личного конфликта с руководством.

Когда адвокат Полина берется за дело, в котором он уверен с первого взгляда, Костиков начинает помогать ей неофициально. Так появляется «тайный советник», способный расследовать там, где система бессильна.

«Большая вода»

Премьера — 15 декабря

Возвращение домой для бывшего моряка Егора Ермакова оборачивается обвинением в убийстве. Чтобы очистить имя и защитить близких, он начинает собственное расследование и выходит на нелегальных золотодобытчиков.

Детектив здесь плотно переплетается с драмой, а сибирская глубинка становится полноценным участником сюжета.

«Черное облако», 2 сезон

С 28 ноября

Мистический детектив продолжает разбирать прошлое, от которого невозможно сбежать. Исчезновение, подавленный гнев и сверхъестественные способности снова становятся частью уголовного дела. Следствию предстоит восстановить цепочку событий, а героям — сделать выбор между виной и спасением.

«Тоннель»

Премьера состоялась 1 декабря

Принципиальный офицер таможни вынуждена перейти границу закона, чтобы спасти мужа. Контрабанда, мафия и семейные тайны превращают служебный выбор в опасную игру без права на остановку, пишет Global Cinema.

«Метод»

Идет с 18 декабря

История Меглина выходит на новый уровень. Он собирает группу людей, способных мыслить как маньяки, чтобы ловить тех, кто вышел из-под контроля. Цена ошибки здесь — человеческие жизни.

Декабрь показывает: российский детектив уверенно чувствует себя в разных форматах — от психологической драмы до жесткого криминала. Идеальный момент, чтобы войти в историю до нового года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился сериал «Константинополь». Для тех, кто пропустил финал.

Фото: Кадр из сериала «Тоннель» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
