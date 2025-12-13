Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод»

Кажется, декабрь пройдет под эгидой расследований преступлений.

До конца года остаются считаные недели, но декабрь внезапно оказался богат на детективные премьеры.

Российские сериалы выводят на экран новых сыщиков, возвращают знакомые имена и предлагают сюжеты, за которыми можно следить здесь и сейчас, без ожидания следующего сезона. Рассказываем, какие детективы стоит включить до наступления 2026 года.

«Тайный советник»

Премьера — 15 декабря

Опер Павел Костиков после тяжелого ранения и гибели напарника теряет место в убойном отделе и оказывается в аналитике. Формально — из-за здоровья, по факту — из-за личного конфликта с руководством.

Когда адвокат Полина берется за дело, в котором он уверен с первого взгляда, Костиков начинает помогать ей неофициально. Так появляется «тайный советник», способный расследовать там, где система бессильна.

«Большая вода»

Премьера — 15 декабря

Возвращение домой для бывшего моряка Егора Ермакова оборачивается обвинением в убийстве. Чтобы очистить имя и защитить близких, он начинает собственное расследование и выходит на нелегальных золотодобытчиков.

Детектив здесь плотно переплетается с драмой, а сибирская глубинка становится полноценным участником сюжета.

«Черное облако», 2 сезон

С 28 ноября

Мистический детектив продолжает разбирать прошлое, от которого невозможно сбежать. Исчезновение, подавленный гнев и сверхъестественные способности снова становятся частью уголовного дела. Следствию предстоит восстановить цепочку событий, а героям — сделать выбор между виной и спасением.

«Тоннель»

Премьера состоялась 1 декабря

Принципиальный офицер таможни вынуждена перейти границу закона, чтобы спасти мужа. Контрабанда, мафия и семейные тайны превращают служебный выбор в опасную игру без права на остановку, пишет Global Cinema.

«Метод»

Идет с 18 декабря

История Меглина выходит на новый уровень. Он собирает группу людей, способных мыслить как маньяки, чтобы ловить тех, кто вышел из-под контроля. Цена ошибки здесь — человеческие жизни.

Декабрь показывает: российский детектив уверенно чувствует себя в разных форматах — от психологической драмы до жесткого криминала. Идеальный момент, чтобы войти в историю до нового года.

