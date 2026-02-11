Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном

Зрители, следившие за первым сезоном «Солнце, море, два ствола», дождались продолжения. Канал СТС выпускает второй сезон 24 февраля. Проект возвращается к истории сочинских полицейских, где личные связи часто пересекаются с работой, а старые ошибки приводят к новым делам.

«Солнце, море, два ствола»

Криминальная комедия строится вокруг оперативника Гоши Адамяна, который в первом сезоне мечтал возглавить отдел в Сочи и раскрывал дела через знакомства и неформальные договоренности. Его напарник, капитан из Москвы Сергей Воронцов, сначала стал соперником, но позже союзником. Финал завершился поимкой банды Безликих, однако их лидер ушел по морю.

Во втором сезоне Адамян и Воронцов работают слаженно, но к истории Безликих возвращается следователь Полина. Она берется за упущенное дело. Гоша увлечен Полиной, при этом у нее появляется другой поклонник — бизнесмен Андрей Хлопонин. Личные линии снова переплетаются со службой.

Производство и факты

Первый сезон вышел осенью 2024 года и получил 6,4 балла на Кинопоиске. Решение о продолжении приняли летом 2025-го. В главных ролях Роман Постовалов, Кирилл Зайцев и Алексей Маклаков. Режиссеры — Армен Ананикян и Карен Захаров. Над сценарием работали Павел Волик, Алексей Лещенко и Никита Костицын.

Съемки проходили в Сочи, Новороссийске и Геленджике. В кадре — набережные, порт и аэропорт, а интерьеры отдела полиции снимали в «Москино». По словам Постовалова, в новых сериях больше динамики и жесткого полицейского юмора. Сериал сохраняет легкий тон, но строится на детективных сюжетах и конфликте характеров.