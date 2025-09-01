Меню
Киноафиша Статьи «Ронин» возвращается быстрее, чем ожидали: 2 сезон стартует уже в октябре, а Паламарчук готовится к новым опасным разборкам

1 сентября 2025 19:35
Кадр из сериала «Ронин»

Судя по успеху первого сезона, проект снова станет хитом.

Фанаты дождались: второй сезон «Ронина» официально получил дату премьеры, а вместе с ней — новый виток драм, разборок и опасных решений. Продолжение истории Ивана Доронина, которую полюбили зрители по всей стране, станет одной из самых ожидаемых премьер осени.

Новая глава в Медвежьем

Во втором сезоне Иван Доронин, сыгранный Дмитрием Паламарчуком, возвращается в родное Медвежье после непростого периода жизни в Петербурге. Его ждут сыновья, возлюбленная Алёна и отец Семён. Но вместе с домом героя встречают новые испытания: криминальные разборки, наследственные споры и опасные противники, готовые на всё ради власти и денег.

Создатели обещают, что продолжение станет ещё масштабнее и напряжённее. В центре сюжета — семейная драма, борьба за землю и чувство долга перед родным городом.

Съёмки на сибирской земле

Второй сезон снимали в Красноярском крае: Овсянка, Дивногорск, Усть-Мана, Кузнецово и Красноярск стали ключевыми локациями. В проекте задействовано более 600 жителей региона, которые приняли участие в массовых сценах.

Настоящая сибирская природа — горные пейзажи, сосновые леса и реки — создаёт атмосферу, от которой невозможно оторваться.

Исполнитель главной роли Дмитрий Паламарчук признаётся:

«Для меня "Ронин" — это не просто роль, а отдельная жизнь. Чтобы быть убедительным в образе бывшего спецназовца, я специально тренировался, сам выполнял трюки и сцены драк. Но главное — это энергия Сибири. Красноярский край невозможно сыграть: здесь нужно быть настоящим».

Когда ждать премьеру

Второй сезон «Ронина» стартует 6 октября на канале ТВ-3 и его уже называют одним из главных событий этой осени. Судя по успеху первого сезона, проект снова станет хитом и подарит зрителям напряжённую историю, от которой невозможно оторваться.

Читайте также: 2 сезон «Ронина» снимают с боевым размахом — 20 серий уже готово: кадры с площадки многообещающие (фото)

Фото: Кадр из сериала «Ронин»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
