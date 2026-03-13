Не устоял даже султан: что сказала Хюррем, чтобы навсегда влюбить в себя Сулеймана

Сотни девушек стремились стать единственной, но лишь одна из них, Хюррем-султан, смогла добиться этого. Оказавшись в покоях Сулеймана, она заполнила его мысли и заняла особое место в его сердце на всю жизнь. Хюррем стала не только его любовью, но и матерью прекрасной дочери и нескольких сыновей.

Однако у неё было множество соперниц, как это показано в сериале «Великолепный век». Каждая из них пыталась использовать свои чары, и хоть на некоторое время это приносило результаты, Сулейман всегда возвращался именно к Хюррем.

Что же привлекло повелителя к этой рыжеволосой красавице? Хюррем с самого начала отличалась от других женщин в гареме. Она не была покорной, а напротив, проявила дерзость и уверенность, увидев Сулеймана. Затем выкрикнув его имя «Султан Сулейман», она открыла дверь в его сердце.

Таким образом, она привлекла внимание султана, выделившись среди остальных, и, обратившись к нему с этими словами, оказалась в его объятиях. Несмотря на то, что дворец был полон красавиц, для повелителя они потеряли всякую значимость, так как его душа и сердце были полностью посвящены именно рыжеволосой славянке по имени Александра.

Так, благодаря своей дерзости и важным словам «Султан Сулейман», произнесённым при всех, Александра посеяла семя любви и вскоре стала известна как Хюррем.