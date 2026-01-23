Меню
Киноафиша Статьи Леонов снялся в сцене 18+ ради Рязанова: но почему в «Зигзаге удачи» мы ее не увидели?

Леонов снялся в сцене 18+ ради Рязанова: но почему в «Зигзаге удачи» мы ее не увидели?

23 января 2026 09:54
«Зигзаг удачи»

Эльдар Рязанов отказался от откровенного эпизода, но неужели актер был в нем настолько плох?

Комедия «Зигзаг удачи», вышедшая в прокат в январе 1969 года, стала одной из самых обсуждаемых работ Эльдара Рязанова конца десятилетия.

После успеха «Берегись автомобиля» фильм приняли сдержаннее, но его посмотрели более двадцати миллионов зрителей. При этом одна из самых неожиданных сцен так и не дошла до экрана.

История, которая должна была быть откровеннее

В первоначальном сценарии, написанном Эмилем Брагинским, между фотографом Владимиром Орешниковым и Лидией Сергеевной существовал прямой любовный эпизод, пишет дзен-канал CINEMA.

После признания в чувствах герои должны были обняться и упасть на диван, а затем — уже после паузы в повествовании — зритель видел бы последствия этой связи. Намёк был предельно ясен, даже по меркам конца 1960-х.

Почему сцена вообще появилась

Этот эпизод был важен для драматургии. По замыслу Брагинского, Орешников совершал измену, о которой никто не узнавал, но которую он сам воспринимал как личную вину.

Именно поэтому в финале герой вместо долгожданного фотоаппарата покупал невесте Оле шубу — как негласное искупление своей слабости.

"Зигзаг удачи"

Замена актёра всё изменила

Главная роль изначально писалась под Иннокентия Смоктуновского, но в итоге Орешникова сыграл Евгений Леонов. И именно здесь сценарий дал сбой.

По воспоминаниям Рязанова, Леонов оказался неубедителен в сцене, где герой внезапно превращается в уверенного соблазнителя. Актёр не понимал, как существовать в таком эпизоде, и выглядел скованно.

Решение режиссёра

Сцену сняли в нескольких дублях, но Рязанов остался недоволен результатом. Он пришёл к выводу, что эпизод разрушает образ героя и не работает ни на комедию, ни на характер.

В итоге режиссёр вырезал сцену полностью, не оставив даже намёка в финальном монтаже.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из фильма «Зигзаг удачи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
