Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

Последние годы Ивана Колесникова многие воспринимают в качестве принципиального следователя Юрия Брагина. Однако в его фильмографии немало интересных ролей, в том числе исторические проекты. Один из них «Союз спасение. Время гнева».

Сериал «Союз спасения. Время гнева» представляет собой историко-драматический проект, который одновременно выступает приквелом и продолжением фильма 2019 года. Телепроект в подробностях воспроизводит события, связанные с восстанием декабристов 1825 года, охватывая хронологию от победы над Наполеоном в 1814 году до казней участников заговора в 1826 году. В центре повествования — молодые офицеры, чьи идеалистические стремления и планы по изменению государственного устройства России становятся ключевым двигателем сюжета.

Актер сыграл роль Николая I. Колесникову нужно было показать молодого императора, на плечах которого оказалась ответственность за судьбу империи. При этом актер привнес благородство и человечность в образ жесткого, но все же сомневающегося императора.

Сам проект понравится поклонникам исторических сериалов. Он великолепно воссоздает атмосферу начала XIX века. Перед зрителями предстанут дворцы, костюмы, социальные противоречия и спектакли того времени. Так как проект перерос в сериал, то можно прочувствовать драму почти каждого участника восстания. Рейтинг весьма хорош — 7.3 на «Кинопоиске».