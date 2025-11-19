Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку

А вот зрители не согласились бы с мнением кинокритика.

Кинокритик Роджер Эберт с юности жил в научной фантастике: ходил на конвенты, вел клубы и читал всё, что выходило в жанре. И потому его вкусы часто шли вразрез с общим мнением — он умел смотреть на кино не так, как публика. Он оценивал фильм не по ожиданиям зрителей, а по тому, чего сама картина пытается достичь.

Поэтому иногда самые спорные, странные или откровенно ругаемые фантастические фильмы получали у Эберта высший балл — четыре звезды.

«Трон» (1982)

Цифровая революция захватила Эберта мгновенно. Он называл «Трон» «технологичным светозвуковым шоу», которое не просто развлекает, а открывает дорогу новому киноязыку.

Да, сюжет проще визуального ряда, но, по словам критика, это «ни в коем случае не недостаток». Для него важнее было ощущение входа в цифровой мир, созданный на стыке эффектов и фантазии.

«Клетка» (2000)

Тарсем Сингх снял фильм, который большинство критиков отвергли — слишком мрачный, слишком амбициозный. Но Эберт увидел в нём «гениально устроенный» сценарий Марка Протосевича и сравнил энергетику картины с ранними работами Спайка Ли и Оливера Стоуна.

Негативные отзывы его искренне удивляли: «Мы что, смотрели один и тот же фильм?» Он считал, что смелость и визуальная дерзость — главный аргумент в пользу «Клетки».

«Хранители» (2009)

Эберт не читал комикс Мура и Гиббонса — и, возможно, именно это помогло ему увидеть фильм Зака Снайдера как самостоятельное явление. Он называл «Хранителей» «смелым упражнением в освобождении супергеройского кино» и восхищался тем, как визуальная составляющая работает как метафора графического романа.

Сцена на Марсе с доктором Манхэттеном (Билли Крудап) стала для него «самым захватывающим эпизодом фильма».

«Знамение» (2009)

Фильм Алекса Пройаса многие сочли чрезмерным и странным, но для Эберта он стал одним из лучших sci-fi-триллеров. Он защищал и «абсурдный» сюжет, и манеру игры Кейджа, называя всё это частью очарования.

А религиозный финал воспринимал как важный элемент разговора о свободе воли — теме, которая занимала его долгие годы.

«Облачный атлас» (2012)

Самый неожиданный фаворит. Эберт видел в фильме Вачовски и Тыквера «один из самых амбициозных проектов в истории». Его поражали исторические скачки, странные связи между сюжетами и смелость в смене ролей актёров.

Он пересмотрел фильм перед рецензией и понял, что главное — отпустить логику и позволить истории течь. Тогда «Облачный атлас» раскрывается как редкий кинематографический эксперимент.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.