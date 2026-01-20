Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думала, это просто мультфильм, но нет: 5 серий «Трех котов», которые удивили даже меня — теперь они в личном ТОПе

Думала, это просто мультфильм, но нет: 5 серий «Трех котов», которые удивили даже меня — теперь они в личном ТОПе

20 января 2026 14:44
Кадр из мультсериала «Три кота»

Там и юмор имеется, и познавательная часть, и душевное общение.

Зрители проголосовали, и стало ясно — у «Трех котов» есть серии, которые пересматривают чаще других. Пришло время собрать топ-5 эпизодов, которые дети любят за приключения, а взрослые — за смыслы, спрятанные между строк.

В этом списке нет случайных серий. Каждая из них давно стала маленькой классикой.

Заморские гости

История про папиного друга и его дочку Моти запоминается с первого просмотра. Котята сталкиваются с другой культурой и искренне не понимают, что происходит. Серия мягко и с юмором показывает, как сложно бывает договориться, если смотришь на мир по-разному. И заодно учит уважать чужие традиции, даже если они кажутся странными.

Киностудия

Один из самых атмосферных эпизодов. Здесь обычный поход превращается в настоящее приключение с тайнами и неожиданными находками. Котята узнают, что кино — это не только экран, но и целый мир иллюзий. А дети после серии начинают внимательнее смотреть титры и задавать вопросы.

Закон экономии

Серия, которую любят родители. Котята искренне стараются сделать полезное дело и заходят слишком далеко. Получается смешно, наивно и очень жизненно. Эпизод просто объясняет важную мысль: экономия — это хорошо, но без фанатизма.

Хлеб

Спокойная и теплая серия про обычные вещи. Папа рассказывает, откуда берется хлеб и почему к нему стоит относиться с уважением. Без нравоучений, но с понятным посылом. После просмотра многие дети начинают иначе смотреть на булочки на столе.

Детектив

Любимица зрителей благодаря сюжету. Пропавшая кукла, улики и Шерлок-Кот делают серию динамичной и увлекательной. При этом она учит внимательно слушать, наблюдать и не делать поспешных выводов. Настоящий детский детектив без лишнего напряжения.

Зрительский топ получился очень показательный. Эти серии объединяет одно — они говорят с детьми на равных, без назидательности и крика. «Три кота» в лучших эпизодах остаются тем самым мультфильмом, который не только развлекает, но и аккуратно объясняет мир, в котором растут дети, а взрослым напоминает простые и важные вещи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадр из мультсериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Фишера» — 9,2, но «Пилигрим» с рейтингом 9,0 уверенно наступает на пятки лидерам: почему стоит включить детектив Пятого канала прямо сейчас У «Фишера» — 9,2, но «Пилигрим» с рейтингом 9,0 уверенно наступает на пятки лидерам: почему стоит включить детектив Пятого канала прямо сейчас Читать дальше 20 января 2026
85 915 105 просмотров спустя годы: самая необычная серия «Маши и Медведя», в которой внезапно начинается аниме (видео) 85 915 105 просмотров спустя годы: самая необычная серия «Маши и Медведя», в которой внезапно начинается аниме (видео) Читать дальше 20 января 2026
882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей 882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей Читать дальше 17 января 2026
Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба» Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба» Читать дальше 20 января 2026
А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего Читать дальше 20 января 2026
Три сериала с Колесниковым, которые точно стоит добавить в избранное — от исторического детектива до современной криминальной драмы Три сериала с Колесниковым, которые точно стоит добавить в избранное — от исторического детектива до современной криминальной драмы Читать дальше 20 января 2026
Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Читать дальше 20 января 2026
В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) Читать дальше 20 января 2026
«"Первый отдел" — эконом-вариант сериала "Невский"»: что еще пишут в Сети зрители, ожидая 5 сезон с дуэтом Брагина и Шибанова? «"Первый отдел" — эконом-вариант сериала "Невский"»: что еще пишут в Сети зрители, ожидая 5 сезон с дуэтом Брагина и Шибанова? Читать дальше 20 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше