Киноафиша Статьи От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР

1 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Время Счастливых»

Для тех, кому нравится занового переживать свои же ситуации из прошлого.

Надоели детективы, маньяки? Хотите чего-то особенного? 5 марта стартует семейная драма «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман.

Уже появился новый постер, и по нему понятно: это будет история не про громкие события, а про обычную жизнь, которая меняется вместе со страной.

Почти 30 лет в квартире №13

Середина 1980-х. Молодые Марина и Иван Счастливые получают квартиру в «хрущевке» и становятся родителями тройни. Иван — кандидат наук, впереди кажется спокойная карьера и понятное будущее. Но через несколько лет привычный мир рушится. Наступают 1990-е, и семье приходится выживать.

Марина идет работать продавцом на рынок. Иван подрабатывает репетиторством. Дети растут, страна меняется, а вместе с ней — и сами герои. Сериал охватывает три периода: 1980-е, 1990-е и 2012 год. Восемь серий покажут, как накапливаются обиды, как стираются мечты и что остается, когда дети уже взрослые.

Кто делает проект

Режиссер — Илья Силаев, работавший над «Сестрами» и «ИП Пирогова». В главных ролях Тихон Жизневский и Ольга Лерман. Также в касте Софья Аржаных и другие актеры.

«Время Счастливых» выйдет одновременно в START и Okko. Это не ностальгия ради ностальгии, а попытка честно поговорить о том, как одно поколение прошло через переломные годы и что осталось от семьи спустя почти 30 лет совместной жизни.

Фото: Кадр из сериала «Время Счастливых»
Екатерина Адамова
