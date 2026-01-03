Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго

Кристофер Нолан — мастер головоломок, в которых время, реальность и повествование смешиваются вместе. Его фильмы редко дают простые ответы, заставляя зрителя включать воображение и логику. Но «Интерстеллар» — это особый случай: здесь режиссёр собрал все свои любимые темы в одной истории.

Мы видим и путешествия сквозь гравитационные аномалии, и сложные отношения времени, и даже выход за пределы привычного трёхмерного пространства. При этом самые важные идеи фильма — о любви, выживании и жертве — чётко раскрываются в сюжете для тех, кто смотрит внимательно.

Однако некоторые загадки так и остаются без однозначных ответов. Например, до сих пор непонятно, в каком именно году начинается история.

Когда разворачивается действие «Интерстеллара»

Мир на экране выглядит почти как наш: одежда, дома и даже быт героев мало чем отличаются от современности. Даже роботы, хотя и умные, не кажутся продуктом далёкой фантастики.

Но здесь начинаются нестыковки. Чтобы «Миссия Лазаря» стартовала за десять лет до начала фильма, человечество должно было совершить настоящий технологический скачок — освоить далёкие космические перелёты и криосон.

При этом сам Купер, которому на вид лет 30–40, ещё застал времена, когда NASA активно работало, а значит, масштабная космическая программа свернулась буквально на его глазах.

Согласно одной из популярных теорий, основанных на научных материалах к фильму, червоточину возле Сатурна обнаружили ещё в 2019 году, а основные события разворачиваются около 2067-го. Но в самой картине этих дат нет — Нолан сознательно оставил временные рамки размытыми, чтобы мы чувствовали не «далёкое будущее», а «возможное завтра».

Что случилось с другими странами?

В «Интерстелларе» история спасения человечества показана исключительно через американскую призму. Все ключевые герои — астронавты NASA, и даже проблемы на Земле мы видим их глазами.

Возникает закономерный вопрос: а что в это время делал весь остальной мир? Ведь вряд ли другие страны просто бездействовали, пока герои десятилетиями работали над своими уравнениями и миссиями.

В картине есть несколько косвенных, но важных намёков. Купер упоминает, что глобальные армии прекратили своё существование. Это говорит о том, что перед лицом общей катастрофы — повсеместного голода — человечество смогло объединиться, чтобы решать проблему сообща, а не воевать за ресурсы.

Также мы узнаём, что космическая программа Индии была свёрнута примерно в то же время, что и американская, что указывает на глобальный кризис подобных проектов.

