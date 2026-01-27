С ужасом жду августа – вдруг сбудется? Что фильмы предсказали нам на 2026 год

Меню
27 января 2026 20:33
Кадр из фильма «Метрополис», «Планета обезьян: Революция», «Doom»

Есть конкретная дата, когда случится кое-что не очень хорошее.

Фильмы и правда иногда поражают своей прозорливостью. Бывает, что сценаристы или режиссеры вкладывают в диалоги или сюжетные детали удивительно точные предсказания. Порой в кадре мелькают конкретные даты из будущего — например, тот же 2026 год. И когда это будущее наступает, мы с любопытством сравниваем экранную фантазию с нашей реальностью.

«Метрополис»

Культовый фильм «Метрополис» Фритца Ланга не имеет чёткой временной привязки в своих титрах. В той версии, что долгое время была основной, год вообще не указывался. Исследователи долго полагали, что режиссёр видел своё будущее где-то в районе 2000-го года. Однако ситуация изменилась с обнаружением оригинальных материалов.

В одной из восстановленных редакций фильма действие датируется 2026 годом, в другой — и вовсе 3000-м. Интересно, что на 2026-й год указывает и переиздание романа Теи фон Харбоу, послужившего основой для сценария. Там прямо говорится о «мире 2026 года нашей эры».

Этот мир, известный каждому киноману, представляет собой индустриальную антиутопию. Роботы в нём уже существуют, но, как это точно предугадал Ланг, они не освободили человека от тяжёлого физического труда.

Кадр из фильма «Метрополис»

«Будет ласковый дождь»

Анимационная работа «Будет ласковый дождь» занимает особое место в истории кино, поражая своей философской глубиной и лаконичностью. Это короткометражка, которую не спутать ни с чем другим.

В одной из сцен на стене заброшенного особняка висит календарь. Дом давно опустел, в нём нет ничего живого — только механизмы продолжают свою бессмысленную работу. Взгляд зрителя может выхватить отмеченную на календаре дату: 31 декабря 2026 года.

Эта цифра служит лишь намёком на хронологию апокалипсиса. Ясно, что сам конец света наступил задолго до этого кануна Нового года.

Причины и точное время катастрофы авторы оставили за кадром, предлагая каждому додумать свою версию.

А литературный первоисточник, рассказ Рэя Брэдбери, датирует события более точно. По версии писателя, автоматизированный дом доживает свои последние часы в ночь с 4 на 5 августа 2026 года.

Кадр из мультфильма «Будет ласковый дождь»

«Doom»

В фантастическом боевике «Doom», снятом по мотивам знаменитой компьютерной игры, основное действие происходит в 2046 году. Однако в сюжете есть важная отсылка к более ранним событиям.

Согласно фильму, в 2026 году в пустыне Невада был обнаружен загадочный портал. Эта технология позволяла мгновенно телепортироваться на Марс.

Портал получил название «Ковчег». Но его происхождение осталось тайной. Создатели не объяснили, кем и с какой целью он был построен.

Кадр из фильма «Doom»

«Планета обезьян: Революция»

Действие фильма происходит именно в 2026 году. Сюжет развивается спустя десять лет после страшной эпидемии. Так называемый «обезьяний грипп» практически уничтожил человечество, зато подарил невероятный интеллект приматам. В результате баланс сил на планете изменился навсегда.

Обезьяны, ведомые мудрым вождём Цезарем, постепенно вытесняют ослабевших людей с их территорий. Главный конфликт разворачивается вокруг крупной гидроэлектростанции недалеко от Сан-Франциско. Эта земля и стратегический объект находятся под контролем армии Цезаря. Но у уцелевшей общины людей на этот счёт свои, совершенно иные планы.

Кадр из фильма «Планета обезьян: Революция»
Фото: Кадры из фильмов «Doom» (2005), «Метрополис» (1927), «Планета обезьян: Революция» (2014), мультфильма «Будет ласковый дождь» (1984)
Светлана Левкина
