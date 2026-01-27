С ужасом жду августа – вдруг сбудется? Что фильмы предсказали нам на 2026 год

Есть конкретная дата, когда случится кое-что не очень хорошее.

Фильмы и правда иногда поражают своей прозорливостью. Бывает, что сценаристы или режиссеры вкладывают в диалоги или сюжетные детали удивительно точные предсказания. Порой в кадре мелькают конкретные даты из будущего — например, тот же 2026 год. И когда это будущее наступает, мы с любопытством сравниваем экранную фантазию с нашей реальностью.

«Метрополис»

Культовый фильм «Метрополис» Фритца Ланга не имеет чёткой временной привязки в своих титрах. В той версии, что долгое время была основной, год вообще не указывался. Исследователи долго полагали, что режиссёр видел своё будущее где-то в районе 2000-го года. Однако ситуация изменилась с обнаружением оригинальных материалов.

В одной из восстановленных редакций фильма действие датируется 2026 годом, в другой — и вовсе 3000-м. Интересно, что на 2026-й год указывает и переиздание романа Теи фон Харбоу, послужившего основой для сценария. Там прямо говорится о «мире 2026 года нашей эры».

Этот мир, известный каждому киноману, представляет собой индустриальную антиутопию. Роботы в нём уже существуют, но, как это точно предугадал Ланг, они не освободили человека от тяжёлого физического труда.

«Будет ласковый дождь»

Анимационная работа «Будет ласковый дождь» занимает особое место в истории кино, поражая своей философской глубиной и лаконичностью. Это короткометражка, которую не спутать ни с чем другим.

В одной из сцен на стене заброшенного особняка висит календарь. Дом давно опустел, в нём нет ничего живого — только механизмы продолжают свою бессмысленную работу. Взгляд зрителя может выхватить отмеченную на календаре дату: 31 декабря 2026 года.

Эта цифра служит лишь намёком на хронологию апокалипсиса. Ясно, что сам конец света наступил задолго до этого кануна Нового года.

Причины и точное время катастрофы авторы оставили за кадром, предлагая каждому додумать свою версию.

А литературный первоисточник, рассказ Рэя Брэдбери, датирует события более точно. По версии писателя, автоматизированный дом доживает свои последние часы в ночь с 4 на 5 августа 2026 года.

«Doom»

В фантастическом боевике «Doom», снятом по мотивам знаменитой компьютерной игры, основное действие происходит в 2046 году. Однако в сюжете есть важная отсылка к более ранним событиям.

Согласно фильму, в 2026 году в пустыне Невада был обнаружен загадочный портал. Эта технология позволяла мгновенно телепортироваться на Марс.

Портал получил название «Ковчег». Но его происхождение осталось тайной. Создатели не объяснили, кем и с какой целью он был построен.

«Планета обезьян: Революция»

Действие фильма происходит именно в 2026 году. Сюжет развивается спустя десять лет после страшной эпидемии. Так называемый «обезьяний грипп» практически уничтожил человечество, зато подарил невероятный интеллект приматам. В результате баланс сил на планете изменился навсегда.

Обезьяны, ведомые мудрым вождём Цезарем, постепенно вытесняют ослабевших людей с их территорий. Главный конфликт разворачивается вокруг крупной гидроэлектростанции недалеко от Сан-Франциско. Эта земля и стратегический объект находятся под контролем армии Цезаря. Но у уцелевшей общины людей на этот счёт свои, совершенно иные планы.