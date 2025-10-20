Робби с Деппом на борту, Блум с Найтли «гуляют» по доске: кто снимется в «Пиратах Карибского моря 6»

«Черная жемчужина» совсем скоро вновь поднимет паруса. «Пираты Карибского моря 6» живы, сценарий пишется вовсю, а Джонни Депп почти наверняка вновь наденет треуголку и подмигнет нам на фоне закатного солнца. Но если возвращение капитана Джека Воробья вопрос практически решенный, то судьба старой команды — под вопросом.

Продюсер Джерри Брукхаймер недавно заявил, что студия ведёт работу сразу над двумя проектами — полноценным «Пиратами 6» с Деппом и отдельной версией, где главную роль сыграет Марго Робби.

Последняя задумана как перезапуск франшизы с новой героиней, но теперь всё указывает на то, что оба корабля пойдут под одним флагом: Робби и Депп могут оказаться в одном фильме.

Брукхаймер признался, что уже говорил с Деппом — и тот не против вернуться, если сценарий окажется достойным.

Учитывая, что над текстом трудится Крейг Мэйзин, автор «Чернобыля» и «Одних из нас», на горизонте вырисовывается не весёлое пиратское безумие, а история с долей мрачной иронии, которой франшизе давно не хватало.

А вот с Орландо Блумом и Кирой Найтли всё не так радужно. Блум признавался в интервью, что «понятия не имеет», что сейчас происходит с проектом. Найтли же сказала, что с ней никто даже не связывался, а на вопрос о возвращении Элизабет Свон только усмехнулась:

«Я даже не помню, что с ней было. Кажется, она была пираткой?»

Так что «Пираты Карибского моря 6» идут к цели медленно, но верно. На палубе — старые легенды, новые звёзды и сценарий, который вернет историю туда, где ей самое место: в море, полное хаоса, юмора и вечного запаха пороха и рома со щепоткой драмы. Но без пробоин, похоже, не обойдется.

