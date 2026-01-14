Меню
Киноафиша Статьи Фамилия Робака в титрах – знак качества, поэтому я очень ждала сериал «Мистер Ноготь»: когда выйдет смелая премьера СТС

14 января 2026 15:00
«Мистер Ноготь»

История про смену профессии, семью и новый старт.

На канале СТС 26 января в 19:00 выходит 12-серийная комедия «Мистер Ноготь». Главную роль в проекте исполнил Александр Робак», и уже по синопсису ясно: это история не про успех любой ценой, а про попытку пересобрать жизнь в момент, когда привычная схема больше не работает.

Новый старт

Герой Робака — Семага, мастер по матрёшкам, который в один день теряет работу. Его жена получает повышение, дочь считает отца скучным скуфом, и только сын по-прежнему им гордится.

В попытке вернуть уважение семьи Семага открывает маникюрный салон вместе с другом Антохой. Решение кажется абсурдным, но оно запускает изменения, к которым герой оказался не готов.

Мир, в который трудно вписаться

Маникюрный салон становится для Семаги новой реальностью — с клиентками, разговорами, гелями и лаковыми палитрами.

Робак говорит о своём персонаже:

«В жизни каждого человека наступают кризисы, когда вдруг понимаешь, что становишься никому не нужным, хотя еще полон сил и желания работать».

По его словам, герой выбирает не смирение, а попытку начать жизнь заново.

Актёр осваивал базовые техники маникюра и признаётся:

«Много нового узнал и стал разбираться в терминологии этого ремесла».

При этом съёмки проходили не всегда комфортно — Робак выходил в кадр с травмированной рукой и даже снимался лежа в гробу.

«В приметы не верю, но сказал, что без бутылки водки в гроб не лягу», — вспоминал он, уточняя, что сцена снималась в реальном ритуальном салоне.

Комедия про обычную жизнь

Сценарий написали участники команды КВН «Радио Свобода», которые сами впервые пошли на маникюр уже во время работы над сериалом.

Они отмечают, что юмор строится на столкновении заводского прошлого героя и расслабленной атмосферы салона. Натурные сцены снимали в Ярославле — городе, который добавляет истории узнаваемую интонацию.

«Мистер Ноготь» выглядит как комедия про людей, а не про типажи. Именно поэтому её хочется включить — без ожидания чуда, но с любопытством.

Также прочитайте: Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Фото: Кадр из сериала «Мистер Ноготь»
Анна Адамайтес
