Киноафиша Статьи «Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы

26 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Слишком много вопросов осталось без ответа.

Ной Хоули оказался прав: «Чужой» умеет выживать не только в космосе, но и на Земле. Первый сезон сериала «Чужой: Земля» стал событием осени, а теперь шоураннер прямо говорит о продолжении, которое напрашивается само собой.

Второй сезон уже напрашивается

Финал из восьми серий оставил зрителей в подвешенном состоянии. Вроде бы точка поставлена, но слишком много вопросов осталось без ответа. Хоули понимает: именно это чувство незавершённости — топливо для будущих серий.

История ксеноморфов на Земле оказалась свежей, мрачной и жестокой в духе франшизы. Идея, которая поначалу вызывала сомнения, неожиданно сработала. Журналисты издания Polygon спросил Ноя Хоули о перспективах. Его слова прозвучали как вызов студии и зрителям:

«Учитывая успех шоу, я вполне уверен, что мы способны сделать большее для наших зрителей… риск — это награда».

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Реакция зрителей и критиков

Критики почти единодушны: на Rotten Tomatoes сериал собрал 93 % свежести (информация актуальна на 26 сентября). Но аудитория оказалась менее покладистой — лишь 67 % зрителей рекомендуют его к просмотру. Кому-то показалось слишком мрачно, кому-то — затянуто. Но в этом и сила «Чужого»: он всегда делил аудиторию на тех, кто в восторге, и тех, кто не выдерживает давления.

Что дальше

У Хоули есть идеи, у фанатов — ожидания, у франшизы — мощный бренд. «Чужой: Земля» уже доказал, что ксеноморфы могут быть страшнее всего привычного. Теперь остаётся лишь вопрос: рискнёт ли студия дать авторам развернуться, или первая глава останется единственной?

Читайте также: Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
