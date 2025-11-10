Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену

Режиссер оставил ее лишь в расширенной версии.

В культовой фантастике часто появляются очень трогательные элементы. Таким образом авторы делают сложные сюжеты об инопланетных монстрах или перемещениях во времени и пространстве ближе к зрителям и понятнее им.

Достаточно вспомнить пронзительный момент из «Интерстеллара», где герой Мэттью МакКонахи плачет, понимая какой пласт из жизни своих детей он пропустил. А вот в «Чужих» Ридли Скотт решил не использовать такой трогательный поворот.

Пробудившись от гиперсна, Эллен Рипли осознаёт, что потеряла не просто 57 лет — она утратила всю свою прежнюю жизнь. Все, кто был ей дорог, включая собственную дочь, успели состариться и умереть за время её вынужденного отсутствия.

В одной из самых пронзительных сцен героиня рассматривает фотографию своей дочери Аманды, на которой та изображена уже в зрелом возрасте. Рипли начинает рыдать, понимая, что навсегда пропустила взросление своего ребёнка.

Кстати, для этого эпизода использовали реальное фото матери Сигурни Уивер.

Однако Ридли Скотт счёл момент излишне эмоциональным для основной версии картины «Чужие», оставив его исключительно в режиссёрской редакции.

