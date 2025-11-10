Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену

Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену

10 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Чужие»

Режиссер оставил ее лишь в расширенной версии.

В культовой фантастике часто появляются очень трогательные элементы. Таким образом авторы делают сложные сюжеты об инопланетных монстрах или перемещениях во времени и пространстве ближе к зрителям и понятнее им.

Достаточно вспомнить пронзительный момент из «Интерстеллара», где герой Мэттью МакКонахи плачет, понимая какой пласт из жизни своих детей он пропустил. А вот в «Чужих» Ридли Скотт решил не использовать такой трогательный поворот.

Пробудившись от гиперсна, Эллен Рипли осознаёт, что потеряла не просто 57 лет — она утратила всю свою прежнюю жизнь. Все, кто был ей дорог, включая собственную дочь, успели состариться и умереть за время её вынужденного отсутствия.

В одной из самых пронзительных сцен героиня рассматривает фотографию своей дочери Аманды, на которой та изображена уже в зрелом возрасте. Рипли начинает рыдать, понимая, что навсегда пропустила взросление своего ребёнка.

Кадр из фильма «Чужие»

Кстати, для этого эпизода использовали реальное фото матери Сигурни Уивер.

Однако Ридли Скотт счёл момент излишне эмоциональным для основной версии картины «Чужие», оставив его исключительно в режиссёрской редакции.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.

Фото: Кадры из фильма «Чужие» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Читать дальше 10 ноября 2025
В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности Читать дальше 10 ноября 2025
Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"» Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"» Читать дальше 9 ноября 2025
Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе» Читать дальше 9 ноября 2025
В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену Читать дальше 7 ноября 2025
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Читать дальше 6 ноября 2025
Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Читать дальше 6 ноября 2025
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма Читать дальше 6 ноября 2025
Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны» Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны» Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше