Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли

Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли

19 октября 2025 22:00
Кадр из фильма «Чужой»

Героиня Сигурни Уивер не смогла бы появиться в сиквелах.

Создание фильма напоминает сложный лабиринт. Сценарий проходит через бесчисленные правки, персонажи меняют судьбы, а ключевые эпизоды могут исчезнуть или кардинально измениться даже на стадии постпродакшена.

В истории кино встречаются поразительные примеры, когда герои, обречённые на гибель в ранних версиях сценария, в итоге оставались в живых. Такие решения диктовались либо эмоциональной привязанностью создателей к персонажу, либо стратегическим расчётом на возможное продолжение истории.

Яркой иллюстрацией стала судьба «Чужого» — культового фильма, где финальная версия существенно отличалась от первоначальных планов.

Сигурни Уивер в «Чужом»

Малоизвестная актриса Сигурни Уивер мгновенно обрела славу, воплотив на экране ставший культовым образ Эллен Рипли. Ей предстояло повторить эту роль ещё в трёх картинах знаменитой франшизы, однако после второго фильма актриса испытывала настолько сильную творческую усталость, что продюсерам приходилось заманивать её рекордными гонорарами.

Эти заработки впоследствии позволили Уивер обрести независимость и сосредоточиться на проектах по душе.

Но изначально контракт оговаривал участие актрисы лишь в одной ленте, что могло бы полностью изменить её дальнейшую карьеру.

Кадр из фильма «Чужой»

Как должен был кончиться «Чужой»

В первоначальной концепции Ридли Скотта финал «Чужого» должен был стать мрачным хоррором. Режиссёр планировал показать шокирующую сцену обезглавливания Эллен Рипли в последние мгновения фильма.

Согласно его замыслу, ксеноморф затем использовал бы свои щупальца для управления космическим челноком.

Однако студийные продюсеры настояли на изменении концовки, потребовав сохранить жизнь главной героини «на перспективу». Эта предусмотрительность оказалась судьбоносной — именно она открыла путь к созданию легендарной франшизы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.

Фото: Кадры из фильма «Чужой» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило Читать дальше 19 октября 2025
Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим Читать дальше 19 октября 2025
Если видите этого актера в фильме, знайте – скорее всего, его герой умрет: отправлялся на тот свет в кино чаще всех – даже во «Властелине колец» Если видите этого актера в фильме, знайте – скорее всего, его герой умрет: отправлялся на тот свет в кино чаще всех – даже во «Властелине колец» Читать дальше 18 октября 2025
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают Читать дальше 17 октября 2025
Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих Читать дальше 17 октября 2025
Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Читать дальше 17 октября 2025
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше