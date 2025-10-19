Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли

Героиня Сигурни Уивер не смогла бы появиться в сиквелах.

Создание фильма напоминает сложный лабиринт. Сценарий проходит через бесчисленные правки, персонажи меняют судьбы, а ключевые эпизоды могут исчезнуть или кардинально измениться даже на стадии постпродакшена.

В истории кино встречаются поразительные примеры, когда герои, обречённые на гибель в ранних версиях сценария, в итоге оставались в живых. Такие решения диктовались либо эмоциональной привязанностью создателей к персонажу, либо стратегическим расчётом на возможное продолжение истории.

Яркой иллюстрацией стала судьба «Чужого» — культового фильма, где финальная версия существенно отличалась от первоначальных планов.

Сигурни Уивер в «Чужом»

Малоизвестная актриса Сигурни Уивер мгновенно обрела славу, воплотив на экране ставший культовым образ Эллен Рипли. Ей предстояло повторить эту роль ещё в трёх картинах знаменитой франшизы, однако после второго фильма актриса испытывала настолько сильную творческую усталость, что продюсерам приходилось заманивать её рекордными гонорарами.

Эти заработки впоследствии позволили Уивер обрести независимость и сосредоточиться на проектах по душе.

Но изначально контракт оговаривал участие актрисы лишь в одной ленте, что могло бы полностью изменить её дальнейшую карьеру.

Как должен был кончиться «Чужой»

В первоначальной концепции Ридли Скотта финал «Чужого» должен был стать мрачным хоррором. Режиссёр планировал показать шокирующую сцену обезглавливания Эллен Рипли в последние мгновения фильма.

Согласно его замыслу, ксеноморф затем использовал бы свои щупальца для управления космическим челноком.

Однако студийные продюсеры настояли на изменении концовки, потребовав сохранить жизнь главной героини «на перспективу». Эта предусмотрительность оказалась судьбоносной — именно она открыла путь к созданию легендарной франшизы.

