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Ридли Скотт изначально придумал другой финал для «Чужого»: и только один звонок решил судьбу Эллен Рипли

20 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Чужой»

Это решение стало судьбоносным для множества проектов.

Сейчас это кажется невозможным, но культовая франшиза «Чужой» едва не закончилась там же, где началась. Без продолжений, без «Чужих» Джеймса Кэмерона и без Эллен Рипли, которая позже стала одной из главных героинь фантастического кино.

Все из-за первоначального финала, который придумал Ридли Скотт. Он был настолько мрачным, что студия вмешалась и потребовала его изменить.

Рипли не должна была спастись

В версии, которую увидели зрители, Рипли удается выбраться с уничтоженного «Ностромо» на спасательном шаттле. Правда, вскоре оказывается, что ксеноморф пробрался туда вместе с ней. Дальше следует знаменитая сцена со скафандром, открытым шлюзом и гарпуном. Чужой улетает в космос, а Рипли остается жива.

Но изначально Скотт хотел совсем другого финала.

По его задумке гарпун не наносил монстру никакого вреда. Ксеноморф добирался до Рипли и убивал ее прямо на борту шаттла. На этом история главной героини заканчивалась. И это была только первая часть шокирующей концовки.

Самое странное происходило после смерти Рипли

Кадр из фильма «Чужой»

После расправы над последним человеком Чужой занимал место пилота. Затем монстр выходил на связь с Землей и начинал говорить голосом капитана Далласа, имитируя человека. Он сообщал, что миссия завершена успешно и корабль возвращается домой.

После этого должны были начаться титры.

Сегодня такая сцена выглядит особенно необычно. В привычном представлении ксеноморф — идеальный хищник, машина для убийства, но никак не существо, способное управлять кораблем и разговаривать.

Именно поэтому многие поклонники франшизы до сих пор считают этот вариант одним из самых странных неиспользованных финалов в истории кино.

Почему студия отказалась от этой идеи

В 1970-х мрачные концовки были вполне обычным явлением. Голливуд все чаще показывал зрителям истории без счастливого финала, а режиссеры не боялись убивать главных героев. Но в Fox посмотрели на ситуацию иначе.

Во-первых, такой финал выглядел слишком депрессивным даже для фантастического хоррора. Во-вторых, он практически закрывал возможность для продолжений.

Студия настояла на том, чтобы Рипли осталась жива. Тогда это решение наверняка выглядело исключительно коммерческим. Но спустя годы стало понятно, насколько сильно оно повлияло на историю кино.

Так что один телефонный звонок от руководства студии в итоге изменил судьбу всей франшизы, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино».

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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