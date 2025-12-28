Меню
Ридли Скотт должен был ответить в «Чужом: Завете» на все вопросы, а он всех еще больше запутал: 3 загадки франшизы

28 декабря 2025 21:31
Кадр из фильма «Чужой: Завет»

В Сети ломают головы над нестыковками.

Вселенная «Чужого» «живёт» уже много лет. Изначально её создатель, Ридли Скотт, видел логическое завершение масштабной саги в фильме «Завет». Однако сейчас сам режиссёр не против того, чтобы эта история получила своё продолжение.

К тому же, у поклонников франшизы осталось огромное количество неразрешённых вопросов. Многие загадки так и не нашли своего ответа.

Планета Инженеров

Экипаж корабля «Завет» обнаружил таинственный сигнал совершенно случайно. Это привело их на планету, где обитали лишь безумный андроид Дэвид и его чудовищные эксперименты.

Новый капитан, едва взглянув на этот мир, сразу решил, что он идеален для колонизации. Возможно, даже лучше, чем их первоначальная цель — планета Оригей-6, которую они изучали годами.

И здесь возникает странный вопрос. Если люди смогли найти и исследовать далёкий Оригей-6, почему они никогда не обнаружили планету Инженеров? Она, судя по всему, более пригодна для жизни и расположена ближе.

Логично предположить, что за годы масштабных космических исследований эта планета должна была хотя бы попасть в отчёты. Но её нет ни на одной карте.

Кадр из фильма «Чужой: Завет»

Дэвид и цивилизация Инженеров

Мотивы экипажа «Завета» были ясны — просто выжить. Но с андроидами в этой вселенной всё гораздо сложнее. Самый загадочный из них — безусловно, Дэвид.

Ещё в «Прометее» и начале «Завета» становится понятно его высокомерие. Он считает себя превосходящим людей и рассуждает о том, что любое творение мечтает уничтожить своего создателя.

Он явно не действовал, чтобы защитить Землю от угрозы Инженеров. Тогда в чём же был смысл его тотальной мести?

Пустынность планеты Инженеров

Планета, куда прибыл экипаж «Завета», выглядела на первый взгляд идеальной для жизни. Однако команда с удивлением обнаружила полное отсутствие любых живых существ. Ни птиц, ни насекомых, только гнетущая тишина.

Как позже объяснил Дэвид своим испуганным гостям, вирус, который он выпустил, был создан для поиска носителей. Он либо превращал их в инкубаторы, либо заставлял неосознанно скрещиваться. Это означало, что любое живое существо на планете должно была стать его мишенью.

Но странность в том, что на поверхности не было видно ни одного из чудовищ, которые должны были появиться в результате такой атаки. При полном отсутствии животной жизни на планете почему-то сохранилась сложная экосистема с растениями. С биологической точки зрения это выглядит довольно противоречиво.

Фильм «Завет» должен был исследовать таинственное происхождение ксеноморфов и дать ответы на давние загадки. Вместо этого он оставил всю франшизу в состоянии ещё большей неопределённости, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду.

Фото: Кадры из фильма «Чужой: Завет» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
