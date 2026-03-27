Режиссер Джеймс Ганн назвал «один из величайших фильмов, когда-либо созданных»: это не «Титаник» и не «Аватар»

Режиссёр нового «Супермена» Джеймс Ганн назвал один из величайших фильмов всех времён — и это вовсе не «Начало» Нолана и не «Титаник» Кэмерона. Во время интервью для блога Konbini он выбрал из полки Blu-Ray не какой-нибудь эпос про супергероев, а семейную ленту, которую в соцсетях годами используют в качестве доброй шутки.

Речь идёт о «Приключениях Паддингтона 2». Да-да, о медвежонке в синем пальто, который гоняется за вареньем и помогает людям становиться лучше. Именно его Ганн считает настоящим шедевром.

«“Приключения Паддингтона 2” — настоящая классика. Люди думают, что я иронизирую, когда говорю это, но я не вру. Это один из величайших фильмов, когда-либо созданных», — сказал режиссёр.

Первый фильм о Паддингтоне вышел в 2014 году и был успешен: IMDb — 7.3, касса — $268 млн при бюджете в $55 млн. Но настоящую славу медвежонок обрёл во второй части, которую хвалили даже самые жёсткие критики. Сиквел превратился в эталон добра, юмора и режиссёрской точности — а сцена с тюрьмой и пинком в шляпе стала мемом даже среди тех, кто не смотрел ни одной части.

Показательно, что третий фильм вышел только в 2024 году — и ожидания были высоки, ведь после слов Джеймса Ганна лента окончательно вошла в культурный канон. Теперь, если вы вдруг досматривали «Паддингтона 2» украдкой, можете смело пересматривать — у вас тот же вкус, что и у режиссёра DC.

