Киноафиша Статьи Режиссер «Шестого чувства» назвал единственный фильм, который считает «идеальным от начала до конца»: угадаете, о какой ленте Спилберга речь?

Режиссер «Шестого чувства» назвал единственный фильм, который считает «идеальным от начала до конца»: угадаете, о какой ленте Спилберга речь?

10 ноября 2025 08:27
М. Найт Шьямалан, кадр из фильма «Крёстный отец»

Для Шьямалана именно эта классика стала эталоном режиссуры.

В интервью для Американского института кино М. Найт Шьямалан рассказал о проектах, которые считает вершиной мастерства.

Режиссёр честно разделил личные симпатии и профессиональные оценки — и назвал фильм, который для него остаётся безупречным.

Как Шьямалан объяснил свой выбор

По словам режиссёра, важно отличать любимый проект от лучшего. Он подчеркнул: есть фильмы, которые просто приносят удовольствие, а есть те, где каждая деталь выверена.

И если говорить о чистом удовольствии, он выбрал приключенческую картину Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Но «идеальной» он считает культовую историю «Крёстный отец» о криминальной семье, созданную Фрэнсисом Фордом Копполой.

Что именно он считает идеальным

По словам Шьямалана, весь проект «полностью контролирует свой тон», что для режиссёра является главным критерием качества.

Он добавил, что «от начала и до конца» не видит в этом фильме ни одного слабого кадра — ни «перекосов», ни случайных шероховатостей. Для него это эталон, к которому стремятся многие, но повторить пока не удаётся.

Также прочитайте: Готовимся к новому «Бегущему в лабиринте» — пересматриваем трилогию: хронология картин, с чего начинать, чтобы не потеряться в вихре сюжета

Фото: Кадр из фильма «Крёстный отец», Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
