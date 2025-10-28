Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года

Фильм «Оно» 2017 года действительно заново познакомил современного зрителя с Пеннивайзом — одним из самых жутких клоунов в истории кино. Лента запомнилась исполнением Билла Скарсгарда — его злодей стал культовым.

Кроме того, на популярности фильма сказалась ностальгическая атмосфера и глубокие страхи — Пеннивайз воплощает не просто клоуна, а персональные кошмары каждого ребёнка.

Но оказалось, что из ленты была вырезана очень важная сцена. И только сейчас режиссер Андрес Мускетти рассказал, что в ней было.

Что вырезали из «Оно»

Создатели «Оно» Андрес и Барбара Мускетти раскрыли детали вырезанной сцены, которая могла бы объяснить прошлое Пеннивайза. Изначально режиссёр считал, что тайна — главная сила злодея, но после «тестов» часть зрителей потребовала бэкстори.

«Мы согласились и решили доснять», — поделились Мускетти.

В дополнительно снятом эпизоде действие переносилось в 1700-е годы. Женщина заключала с Пеннивайзом жуткую сделку: чтобы спасти себя, мужа и одного ребёнка, она позволяла монстру съесть другого своего младенца. Единственным условием было не оборачиваться.

«Она смотрит в камин, пока мы слышим, как Пеннивайз совершает свой «ужин». Это было невероятно мрачно», — описал режиссер.

Почему сцену вырезали

Тестовая публика отреагировала на сцену неожиданно — зрители были скорее сбиты с толку, чем напуганы.

«Почему вы нам это показываете? Это просто ужасно и не имеет отношения дальше к сюжету», — спрашивали люди.

В итоге от истории Пеннивайза через жертвоприношение решили отказаться.

Теперь раскрыть историю клоуна должен сериал-приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Первая серия уже вышла.

