Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться?

Легендарный «Кошмар на улице Вязов» готовится к неожиданному возрождению. Недавно Роберт Инглунд, ставший лицом Фредди Крюгера, рассуждал о возможном преемнике и отмечал, что именно третья часть франшизы открывает пространство для смелых продолжений.

Оказалось, что у режиссёра этой культовой ленты есть собственный кандидат на роль нового кошмарного злодея. И этот выбор способен серьезно удивить поклонников серии.

Кто мог бы сыграть Фредди Крюгера

Режиссёр третьей части «Кошмара на улице Вязов» Чак Расселл неожиданно назвал идеального преемника для роли маньяка-убийцы. По его мнению, с этой задачей блестяще справился бы Джим Керри — комедийный актер из «Маски» и «Эйс Вентуры».

«Джим способен на все, если захочет», — пояснил режиссёр в интервью.

Такой выбор открывает возможности для переосмысления образа легендарного злодея.

Роберт Инглунд и Фредди Крюгер

Чак Расселл открыто заявил, что оригинальный Фредди Крюгер, Роберт Инглунд, сейчас «слишком стар» для роли. Постановщик также советовал рассмотреть кандидатуру Кевина Бейкона — и сам Инглунд с этим согласен.

Кроме того, ветеран хорроров считает, что идеальной заменой мог бы стать Даг Джонс — мастер пластики и перевоплощения, известный по образам в фильмах Гильермо дель Торо.

