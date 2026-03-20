Русский Гай Ричи и Тарантино: что посмотреть у Кирилла Соколова до премьеры «Они придут за тобой»

20 марта 2026 12:19
Эти фильмы помогут лучше понять его авторский почерк.

26 марта в кинотеатрах по всему миру выходит, пожалуй, самый экстравагантный проект этой весны. Речь о хоррор-комедии Кирилла Соколова «Они придут за тобой», его первом зарубежном проекте.

А пока до релиза еще есть время, мы собрали еще два полнометражных фильма режиссера, которые помогут познакомиться с его манерой рассказа историй на экране — её уже сравнивают с Гаем Ричи и Квентином Тарантино.

«Оторви и выбрось»

Оля выходит на свободу после четырёх лет в колонии строгого режима. Её дочь Машу всё это время воспитывала бабушка Вера Павловна. Женщина считает девочку очень способной и уверена: у той большое будущее. Главное — уберечь ребёнка от матери, которая может плохо повлиять.

Оля с этим не согласна. Она забирает дочь и уходит с ней в лес. Бабушка не готова уступать. В помощники она берёт Олега — бывшего парня Оли, который работает полицейским и к тому же одноглазый. Начинается погоня. Она развивается стремительно и непредсказуемо, по дороге случается много забавного.

Бонус: Насмотренные зрители заметит в фильме отсылки к разным картинам. Например, на Маше кофта, как у Фредди Крюгера. Некоторые сцены напоминают спагетти-вестерны. Встречаются и отсылки к работам братьев Коэн, Тарантино, Гая Ричи и Мартина МакДоны.

«Папа, сдохни»

Матвею звонит Оля. Она плачет и просит разобраться с её отцом. Девушка утверждает, что тот домогался её в детстве, а теперь продолжает издеваться, хотя она уже взрослая. Матвей берёт молоток и отправляется к Андрею Геннадьевичу. Он стоит перед дверью и не решается войти. Матвей пока не знает, что хозяин квартиры привык решать проблемы быстро. Под диваном у него припрятано ружьё. Позже в квартире появится ещё один гость — друг семьи, который пришёл за долларами, спрятанными Андреем Геннадьевичем.

Дальше начинается хаос. Мебель разлетается в щепки. В ход идёт всё, что попадается под руку: молоток, табуретка, любые другие предметы. К концу разборок в обычной двухкомнатной квартире на некоторых участниках не остаётся живого места.

Бонус: Для Кирилла Соколова эта лента была дебютной работой. В 2018 году фильм победил на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Поговаривают, что именно после этой картины режиссёру поступило предложение из Голливуда.

Фото: Кадры из фильмов «Они придут за тобой» (2026), «Оторви и выбрось» (2021), «Папа, сдохни» (2018)
Светлана Левкина
