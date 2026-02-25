Режиссер и Суини намекали, но вы могли не заметить: будет ли продолжение «Горничной»

Фильм «Горничная» вышел в мировой прокат в декабря 2025 года, а создатели уже обсуждают продолжение. Режиссер Пол Фиг и исполнительница главной роли Сидни Суини не исключают съемок сиквела.

В этом драматическом триллере Суини играет Милли, которая вышла на свободу по УДО после десяти лет за решеткой. Ее нанимает домработницей Нина Винчестер в исполнении Аманды Сайфред. Сначала работа кажется идеальной, но по ходу событий героиня попадает в смертельно опасную ситуацию. Фильм основан на одноименной книге. Это первая часть трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден. После хороших отзывов и удачного старта проката в Сети заговорили о сиквеле.

В интервью для TODAY режиссер сказал, что история Милли не окончена, и он хочет экранизировать оставшиеся две книги. Вторая книга называется «Секрет горничной» и рассказывает о новой семье, где работает Милли. Финальная часть трилогии «Горничная наблюдает» описывает новую жизнь Милли как социального работника.

Суини в том же интервью отметила, что концовка первой картины дает зрителям представление о возможном продолжении и ясно намекает на дальнейшие шаги героини: