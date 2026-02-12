Режиссер «Адмиралъ» и «Союза Спасения» взялся за историю Петра I: в главных ролях Бикович, Добронравов, но кто играет императора?

В касте — Бикович, Пересильд, Добронравов и другие.

Скоро на больших экранах — ещё одна глава большой петровской истории. Образ первого российского императора в фильме «Рождение империи» примерит Александр Горбатов.

На днях создатели выпустили трейлер, и уже по первым кадрам понятно: масштаб обещает быть серьёзным.

Сюжет фильма «Рождение империи»

В основе сюжета — момент возвращения Петра из долгого европейского путешествия. Он вернулся человеком, твёрдо решившим перекроить страну по лекалам, подсмотренным на Западе.

Но замысел упирается в войну. Швеция, сильнейшая держава Балтики, не намерена уступать. Начинается Северная битва — долгая, кровавая, изнурительная.

Параллельно Пётр заглядывает в будущее. На отвоёванных, ещё топких берегах он видит не просто крепость, а целый город. Новую столицу. Но мечта стоит дорого: каждый камень будущего Петербурга оплачен потом, страхом и тысячами жизней, брошенных в болота.

Детали фильма

За режиссуру «Рождения империи» взялся Андрей Кравчук, чьи «Адмиралъ» и «Союз Спасения» уже доказали его опыт снимать масштабное историческое кино. Кравчук обещает зрителю не сухой перечень дат и сражений, а живой эмоциональный опыт.

«Мы хотим, чтобы зритель прочувствовал Петра — его взлёты, провалы, азарт и боль, его любовь и его одиночество», — поясняет он.

При этом «Рождение империи» — не классическая биография. Фокус смещён на самое горячее время: подготовку к Полтавской битве и саму битву.

Каст проекта выдался звездным. Милош Бикович играет Меншикова — «правую руку» Петра, Юлия Пересильд предстанет в образе Анны Монс. Также в ленте получили роли Алексей Гуськов, Александр Яценко, Виктор Добронравов.

В прокат картина выйдет 29 октября 2026 года.