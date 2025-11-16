Режиссер «Дорогого Вилли» вернулся с мини-сериалом о переломных 90-х: в основе — реальная история экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов»

Любовь, небо и взросление: в новой военной драме простые курсанты совершают поступок, который достоин статуса легенды.

Режиссер Владимир Щегольков, автор политического триллера «Дорогой Вилли», возвращается с новой работой — мини-сериалом «Истребители».

Это военная драма о летчиках и офицерах, действие которой разворачивается в переломные 90-е. В центре истории — реальная судьба экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов», единственного российского корабля такого класса, который удалось спасти после распада СССР.

На фоне распада — история мужества

Сюжет основан на исторических событиях 1991 года. После распада СССР единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» должен был перейти под иностранный контроль или быть распилен на металл.

Однако моряки и летчики палубной авиации не сдались — именно их стойкость легла в основу сериала.

Герои, которые взрослеют на лету

Режиссёр Владимир Щегольков описывает проект как «историю о дружбе, любви и взрослении, рассказанную через призму тех, кто всегда смотрит вверх».

Главные герои — курсанты летного училища, которых судьба неожиданно ставит перед взрослым выбором. Они мечтают, спорят, влюбляются, но когда экипаж авианосца оказывается в беде, именно им приходится совершить поступок, который изменит всё.

Настоящее небо, настоящие самолёты

В ролях — Андрей Мерзликин, Кирилл Русин, Арсений Каверзин, Маргарита Дьяченкова, Александр Голубев и Сергей Марин.

Съёмки проходят в Москве, Мурманске, Кисловодске и на действующем военном аэродроме. В кадре — настоящие истребители, палубная авиация и холодный север, где решалась судьба флота.

По словам продюсеров, сериал станет не просто историей о военных, а фильмом о людях, которые сохранили достоинство в эпоху, когда рушилось всё.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Premier в 2026 году.

