«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут

Про этот сериал говорили слишком много, чтобы пройти мимо. С 1 февраля вышла фантастическая антиутопия Алексея Андрианова «Резервация» с Денисом Шведовым — и за считаные недели проект собрал миллионы поклонников и не меньше споров. Одни хвалят атмосферу, другие ругают сценарий, но равнодушных почти нет. Рассказываем, где смотреть.

Если вы ждали, пока выйдут все серии, ждать больше не нужно. Первый сезон полностью завершен: все 8 эпизодов доступны в хорошем качестве на «КИОН». Теперь историю можно посмотреть целиком, без пауз и ожидания новых выпусков.

В центре сюжета Сергей Назаров, бывший следователь из Тополёво. Его подставили, он отсидел, вышел по УДО и возвращается домой, зная, что смертельно болен. Но город уже не тот: пять лет назад неизвестная аномалия отрезала его от цивилизации.

Периметр огражден, выйти нельзя иначе смерть. Власть перешла к ЧВК во главе с Калининым, новорожденных забирают «на исследования», подростки исчезают, а полиция лишена оружия.

Сериал основан на романе «Принцип четности», но адаптирован под экран. Визуально «Резервация» выглядит убедительно: обшарпанные дома, серый снег, тусклый свет, ощущение постоянного давления. Зрители находят сходства с «Эпидемией» и «Под куполом», а революционная линия напоминает «Андора».

Минусы тоже есть — перегруженные линии, местами театральные диалоги. Но интрига держится до финала. И именно эта смесь мрачной атмосферы и социальной остроты сделала «Резервацию» одним из самых обсуждаемых сериалов начала 2025 года.