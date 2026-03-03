Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров

Мощные, крепкие и очень глубокие. Такие точно нельзя пропустить.

Иногда хочется включить российский сериал и не оправдываться за выбор. Чтобы были сильные актёры, внятная режиссура и рейтинг выше восьми. Такие проекты есть, и они уже проверены зрителями.

«Измены»

Проект Вадима Перельмана вышел в 2015 году и до сих пор держит 8.0 на КиноПоиске и 7.2 на IMDb.

16 серий о женщине, которая устала тянуть всё на себе. Ася в исполнении Елены Лядовой живёт с инфантильным мужем и заводит сразу трёх любовников. Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Шведов и Павел Майков создают вокруг неё сложный мужской круг. Это не просто история про неверность. Это разговор о внутренней пустоте и о том, как легко потерять границы.

«Ваша честь»

Вышел в 2021 году, 8 серий, рейтинг КиноПоиска 8.2.

Ремейк, но с мощной отечественной подачей. Олег Меньшиков играет принципиального судью, который сталкивается с личной трагедией: его сын сбивает человека. Алексей Серебряков усиливает драму как опасный криминальный авторитет. История держит в напряжении и ставит главный вопрос: что важнее — закон или семья.

«Большая секунда»

Проект Виктора Шамирова 2021 года. 13 серий, IMDb 8.1, КиноПоиск 8.2.

Двое бывших возлюбленных пишут сценарий о любви и параллельно разбираются со своим прошлым. Дмитрий Лысенков и Евгения Борзых создают тонкую, ироничную историю о чувствах, ответственности и страхе близости. Это камерный, умный сериал, который работает на нюансах.

Три разных жанра, три сильных актёрских состава и одна общая черта. Эти сериалы смотрят не фоном, а всерьёз.